Enermax est bien connu dans le monde des PC de bricolage, ayant débuté en 1990. Depuis lors, la société a cherché à fournir des produits de la plus haute qualité possible, offrant un portefeuille diversifié qui comprend tout, des boîtiers, des refroidisseurs, des ventilateurs, des alimentations et plus encore, ce qui l'a fermement établie comme une marque reconnaissable. Ceci étant dit, c'est le succès de la société avec ses alimentations, telles que les séries Revolution85+, Galaxy EVO, MAXREVO et Platimax, qui l'a véritablement propulsée au premier plan.







Enermax cherche à tirer parti de l'engouement pour les refroidisseurs ARGB abordables avec la série ETS-F40-FS ARGB disponible en blanc ou en noir. Ce dissipateur asymétrique à quatre tubes de 154 mm de haut est conçu pour gérer jusqu'à 200 watts de chaleur et, avec son ventilateur de 140 mm dont le régime maximal est de 1200 tours/minute, il devrait constituer une combinaison efficace pour garder votre processeur au frais et maîtriser les niveaux de bruit. Néanmoins, il devra faire face à une rude concurrence à son prix de 50 $, alors passons à autre chose et regardons de plus près ce que la société a à offrir avec cette nouvelle série de refroidisseurs.



Voici la fiche technique :







