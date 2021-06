Nouveau programme d'installation pour les drivers graphiques Intel DCH.







Déjà apparu en décembre dernier dans une version beta, la 100.9077, le nouveau programme d'installation des drivers graphiques Intel DCH 100.xxxx semble en passe d'être finalisé par le constructeur. Il vient en effet de refaire son apparition dans une nouvelle version expérimentale numérotée 100.9616 et datée du 26 mai 2021.







Cet installateur a un nom de fichier différent (Installer.exe) de l'installateur Intel Graphics Installer (igxpin.exe) que nous connaissions jusqu'à présent. Il dispose d'une nouvelle interface graphique plus moderne avec un fond noir sans doute pour se calquer sur le look du panneau de configuration Intel Graphics Command Center (IGCC) et des futures cartes graphiques dédiées DG2 d'Intel (microarchitecture Xe-HPG).



Outre l'interface, Intel ne dit pas si d'autres changements ont été apportés à ce nouveau programme d'installation et notamment s'il a été ouvert à des ordinateurs portables supplémentaires. Car en dépit de l'annonce du printemps 2020 concernant le déverrouillage des drivers graphiques Intel à tous les PC OEM et à tous les PC portables, dans les faits on constate qu'il est toujours impossible de les installer sur certaines machines. Espérons que ça bouge de ce côté-là.



Par ailleurs, ces drivers Intel 100.9616 beta apportent des optimisations pour réduire les temps de chargement et les saccades dans les jeux vidéo Moonlight Blade (DirectX 12) et Call of Duty : Warzone (DirectX 12). Quelques bugs ont aussi été résolus.



Tous les processeurs graphiques HD Graphics, Iris Graphics, Iris Plus Graphics, Iris Pro Graphics, Xe Graphics et UHD Graphics des séries 500, 600 et 700 intégrés aux processeurs Intel Core de sixième génération (Skylake) ou supérieure sont supportés par ces drivers.



Téléchargement



- Drivers Intel Graphics DCH 100.9616 beta pour Windows 10 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS