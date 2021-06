G.SKILL Trident Z Royal Elite sort des kits haute performance CL14 à faible latence jusqu'à DDR4-4000 32Go.



G.SKILL International Enterprise Co., Ltd, le premier fabricant mondial de mémoires et de périphériques de jeu aux performances extrêmes, est ravi d'annoncer la disponibilité de la dernière série de mémoires Trident Z Royal Elite, ainsi que l'introduction de nouvelles spécifications de mémoire à haute vitesse et à faible latence à DDR4-4000 CL14-15-15-35 et DDR4-3600 CL14-14-14-34. Construites avec des circuits intégrés à puce B de 8 Go de Samsung pour atteindre ces timings à latence incroyablement faible, ces nouvelles spécifications de mémoire DDR4 sont le choix idéal pour construire une station de travail puissante ou un système de jeu ultime.







G.SKILL se consacre au développement de kits de mémoire à haute vitesse et à faible latence pour les systèmes PC haute performance et atteindre une latence CL14 extrêmement faible sur des modules de mémoire à haute vitesse à double rang n'est pas une mince affaire. Créé avec les circuits intégrés B-die de Samsung, G.SKILL lance l'incroyable spécification de mémoire DDR4-4000 CL14-15-15-35 avec des modules de 16 Go pour une capacité de kit de 32 Go (16 Go x2). Vous trouverez ci-dessous une capture d'écran montrant le kit de mémoire sur la carte mère ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI avec le processeur Intel Core i7-11700KF.



Relever la barre des kits CL14-14-14 à faible latence vers les kits DDR4-3600











Depuis le lancement de la première spécification DDR4-3200 CL14-14-14-34 au monde en 2015, la demande n'a cessé de croître pour un kit mémoire encore plus performant avec la même faible latence. G.SKILL est fier d'annoncer la sortie de la DDR4-3600 CL14-14-14-34 avec des capacités de kit allant de 16 Go (8GBx2) à 128 Go (16GBx8), faisant de cette spécification de mémoire le kit de mémoire ultime pour les stations de travail ou les PC de productivité. Vous trouverez ci-dessous une capture d'écran montrant le kit de mémoire fonctionnant sur la carte mère ASUS ROG ZENITH II EXTREME et le processeur AMD Ryzen Threadripper 3960X.



Pour une liste complète des spécifications, veuillez vous référer au tableau ci-dessous :







G.SKILL a créé cette vidéo pour montrer le bling de leur nouvelle mémoire : Cliquez ICI.



Disponibilité



Ces spécifications de mémoire à haute vitesse extrême et à faible latence de la série Trident Z Royal Elite seront disponibles via les partenaires de distribution mondiaux de G.SKILL en juin 2021.



Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP