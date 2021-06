MSI annonce de nouvelles stations de travail mobiles vérifiées par NVIDIA Studio-Verified.



MSI, leader mondial en matériel et solutions informatiques, annonce la disponibilité de sa nouvelle gamme de stations de travail mobiles. Les nouvelles WS76 et WS66 ont été vérifiées par NVIDIA Studio pour s'assurer que les pilotes matériels et logiciels sont conçus pour des flux de travail créatifs très exigeants. MSI a également annoncé le tout nouveau design des WE76, WF76 et WF66 pour les professionnels. MSI a récemment publié sa toute nouvelle gamme de création de contenu vérifiée par NVIDIA Studio pour les créateurs en déplacement, le Creator Z16 et le Creator 17, mais les nouvelles stations de travail offrent des options aux professionnels qui ont besoin d'une puissance supplémentaire pour faire tourner les programmes les plus complexes.







Grâce aux dernières cartes graphiques NVIDIA RTX et aux processeurs Intel Core de 11e génération, les stations de travail de MSI sont désormais capables de fournir des performances multipliées par deux par rapport aux modèles précédents. La vitesse de rendu de la gamme supra avec une plus grande précision visuelle et une plus grande puissance de calcul. Que les utilisateurs travaillent sur des modèles CAO complexes et volumineux au bureau ou qu'ils aient besoin d'emmener leur travail en déplacement, les stations de travail MSI peuvent facilement prendre en charge les charges de travail les plus lourdes. La gamme est reconnue et certifiée par les logiciels ISV les plus fiables, notamment Vectorworks, Enscape, Autodesk, Ansys et Solidworks, pour offrir une expérience utilisateur exceptionnelle et transparente.







La sécurité est toujours la priorité absolue des professionnels, et les stations de travail MSI sont dotées d'une protection de la vie privée de premier ordre avec TPM 2.0, Windows Hello, le verrouillage du BIOS et le verrouillage du disque dur pour garantir que les données sont bien protégées. " Nos nouvelles stations de travail offrent non seulement des performances exceptionnelles, mais aussi une superbe mobilité et une visualisation époustouflante pour les professionnels modernes ", a déclaré Derek Chen, directeur mondial des ventes et du marketing des ordinateurs portables de MSI.







La nouvelle série WS allie portabilité et performances dans un design épuré et élégant. Idéal pour les tâches les plus avancées, le nouveau WS76 est doté d'un châssis noir pur et d'un écran 4K mini-LED certifié HDR1000 qui permet un contrôle plus fin des hautes lumières et des ombres, produisant une imagerie plus réaliste. Il existe des modèles de 15,6 et 17,3 pouces, tous deux équipés des puissants GPU NVIDIA RTX A5000 pour ordinateurs portables et des processeurs Intel Core i9 de 11e génération. Conçue pour les professionnels mobiles, la série est équipée de la batterie la plus performante au monde avec 99,9 Whr, du Wi-Fi 6E et de Thunderbolt 4.



Véritable bête de somme, le WE76 repensé repousse les limites des performances avec un GPU NVIDIA RTX A5000 Laptop et un processeur Intel Core i9 de 11e génération. Il est également doté de la technologie Cooler Boost 5 exclusive à MSI, permettant aux utilisateurs de libérer tout leur potentiel sans se soucier de la surchauffe. Le nouveau WE76 est doté d'un écran de résolution 4K avec une couverture de la gamme de couleurs AdobeRGB de 100 % et Delta E<2, chaque écran étant étalonné en usine et vérifié par Calaman. Il est également doté d'une webcam FHD pour une meilleure expérience de réunion virtuelle. Pour soutenir pleinement un espace de travail mobile, la série dispose d'une variété de ports pour une utilisation multitâche, comme Thunderbolt pour une charge et une connectivité rapides.



Voici les fiches techniques :











La série WF est l'option idéale pour les hommes d'affaires et les créatifs en herbe qui ont besoin d'une station de travail aux performances puissantes, mais sans prix élevé. Les systèmes WF76 de 17,3 pouces et WF66 de 15,6 pouces sont dotés d'un nouveau design simple, affichant un goût unique avec un look professionnel.



Pas de date ni de prix pour le moment.



