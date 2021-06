GIGABYTE lance la chaise de jeu AORUS AGC310.



GIGABYTE, le premier fabricant mondial de matériel de jeu haut de gamme, annonce aujourd'hui le nouveau fauteuil de jeu - AORUS AGC310 combine le design ergonomique, et il offre un confort et une stabilité de haute qualité aux joueurs. Le fauteuil de jeu AORUS AGC310 est construit avec un design élargi pour le dossier et le siège, un appui-tête et des coussins lombaires réglables, un siège en mousse haute densité avec un design respirant, un support d'accoudoirs en 2D et un mécanisme d'inclinaison du dossier de 160 degrés maximum.



Compte tenu de son design ergonomique, il offre un meilleur confort aux joueurs qui ont été sédentaires dans le jeu. En termes de structure, le fauteuil est doté d'un cadre et d'une base entièrement en acier. En outre, les roulettes silencieuses de 60 mm et le vérin à gaz certifié classe 4 international complètent l'AGC310 d'AORUS. Enfin, le fauteuil de jeu AORUS AGC310 est certifié BIFMA, ce qui garantit aux joueurs des normes de sécurité et de durabilité élevées pour une expérience de jeu optimale.







Le fauteuil de jeu AORUS AGC310 offre un siège et un dossier d'une largeur de 610 mm, ce qui augmente l'espace pour le siège, et il s'adapte à toutes les tailles de joueurs, garantissant que le dos peut être soutenu pour une longue session de jeu. Grâce à l'appui-tête et aux coussins lombaires réglables, les joueurs peuvent ajuster la position confortable selon leurs préférences, ce qui permet de réduire la pression exercée sur la taille et la colonne vertébrale. Les deux coussins sont détachables pour un nettoyage facile et une autre utilisation flexible. Le siège est équipé d'une mousse haute densité, qui offre une meilleure résilience et une meilleure capacité de charge.







Les évents respirants situés sur la surface du siège et des coussins lombaires, qui sont toujours en contact avec le corps, peuvent réduire l'accumulation de chaleur qui se produit lors d'une longue session de jeu. Le résultat est une expérience de jeu plus confortable et plus agréable. Les accoudoirs en 2D peuvent non seulement être réglés en hauteur et en position horizontale, mais ils vous permettent également de placer vos coudes dans la position la plus confortable, afin que vous puissiez reposer vos avant-bras et jouer sans stress en soulageant vos épaules et vos poignets. Avec le dossier à inclinaison réglable de 160˚, les joueurs peuvent dépendre de différents scénarios d'utilisation pour régler facilement l'angle d'inclinaison par la voie sans étape.



Durabilité totale. Certifié BIFMA et Durabilité



AORUS s'appuie sur des matériaux de premier ordre et une qualité supérieure. La chaise de jeu AGC310 d'AORUS adopte un cadre entièrement en acier, la base de la chaise est également en acier, ce qui permet d'améliorer la durabilité et la stabilité. Associés à des roulettes silencieuses de 60 mm, la base du fauteuil et les roulettes ont passé le test de durabilité BIFMA, ce qui permet de réaliser plus de 98 000 cycles de durabilité. Le vérin à gaz certifié international de classe 4 est un composant essentiel du fauteuil, qui peut empêcher l'explosion de gaz et supporter des charges de 150 kg, ce qui permet aux joueurs de profiter d'une expérience plus sûre et plus stable.



Le fauteuil de jeu AORUS AGC310 adopte un cuir et un tissu en velours de haute qualité, ce qui met en valeur l'art du mélange et de l'assortiment. Le design épuré et le style de mélange et d'assortiment rendent l'ensemble du fauteuil de jeu discret sans perdre en luxe. Le cuir et le tissu de velours ont tous deux été certifiés SGS pour plus de 30 000 tests de résistance aux rayures, ce qui permet non seulement de résister aux frottements et à l'usure, mais aussi d'augmenter la durée de vie de l'utilisation quotidienne du joueur. De plus, le dossier de la chaise présente le totem brodé du logo AORUS, qui témoigne de la foi et fait ressortir un style unique en même temps.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP