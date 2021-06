Transcend annonce une gamme de SSD embarqués sans DRAM.



En tant que fabricant leader de produits de mémoire embarquée, Transcend fournit des produits de stockage de grande valeur pour les applications industrielles. La société a récemment lancé des SSD 3D NAND 96 couches sans DRAM dans des formats 2,5" et M.2 avec des interfaces NVMe PCIe et SATA III, répondant ainsi à la demande croissante d'applications de pointe. Capable de fonctionner dans des conditions difficiles, cette solution de stockage économique aide les entreprises à mettre à niveau leur matériel et à rester très compétitives même sans DRAM, leur permettant ainsi de déployer rapidement des dispositifs de stockage périphérique à l'ère de l'AIoT.







Conscient que les applications industrielles créent une variété de besoins, Transcend a publié une gamme complète de produits, dont le MTE632T, un SSD NVMe PCIe Gen 3x4, le SSD MTS932T SATA III M.2 2280, le SSD MTS532T SATA III M.2 2242 et le SSD 2.5" SSD432K. Des options de capacité allant jusqu'à 1 To peuvent être personnalisées pour les entreprises cherchant à choisir le dispositif de stockage le plus adapté. Tous les SSD sans DRAM sont construits avec une mémoire flash 3D NAND à 96 couches qui résiste à 3 000 cycles de programmation/effacement pour les demandes intensives de lecture/écriture.



Voici le détail de la gamme :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP