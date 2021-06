GIGABYTE présente les premiers moniteurs de jeu Eyesafe.



Eyesafe Inc, un leader mondial en matière de solutions à faible lumière bleue pour l'électronique grand public, a annoncé aujourd'hui que GIGABYTE Technology, l'un des principaux fabricants mondiaux de matériel informatique, a certifié avec succès cinq moniteurs de jeu qui répondent aux normes d'affichage Eyesafe. Les cinq modèles GIGABYTE Eyesafe Certified sont les AORUS FI32Q, M28U, M32Q, G24F, et le prochain AORUS FI32U.



Ces modèles seront les tout premiers moniteurs GIGABYTE conçus pour répondre aux exigences de certification des normes d'affichage TÜV Rheinland Eyesafe, l'ensemble d'exigences le plus avancé et reconnu mondialement pour la gestion de la lumière bleue et la performance des couleurs dans l'industrie de l'électronique grand public. Les normes Eyesafe ont été développées en collaboration avec des ophtalmologistes, des optométristes et des ingénieurs de renom qui s'inquiètent des risques potentiels d'une exposition excessive à la lumière bleue à haute énergie.







"La santé et la sécurité sont des préoccupations primordiales chez GIGABYTE", a remarqué Ming-Hsiung Liu, le vice-président de GIGABYTE. "Notre société est fière de présenter des moniteurs de jeu certifiés Eyesafe, contribuant à réduire le risque de lumière bleue et à promouvoir le confort oculaire des joueurs. GIGABYTE s'engage à veiller à la santé et au bien-être de ses consommateurs."



"Je souhaite la bienvenue à GIGABYTE dans la famille Eyesafe ", a déclaré Justin Barrett, PDG d'Eyesafe, la société de recherche, de technologie et de défense de la santé responsable du développement des normes Eyesafe. "Eyesafe est la marque mondialement reconnue pour ses solutions de réduction de la lumière bleue et du temps passé devant l'écran. Nous pensons que la décision de GIGABYTE de placer la santé au centre de la conception de ses produits témoigne d'une grande clairvoyance ; GIGABYTE sait où l'industrie du jeu se dirige."



Le Dr Mitchell Jackson, un ophtalmologue américain de premier plan et membre du conseil consultatif sur la santé visuelle d'Eyesafe, a félicité GIGABYTE pour avoir pris cette mesure audacieuse au nom de la santé et de la sécurité des consommateurs : "En tant qu'ophtalmologue et père de famille - j'ai deux fils qui sont des joueurs professionnels - je connais de première main l'importance de la sécurité et du confort oculaire dans les jeux. GIGABYTE doit être félicité pour son leadership sur cette importante question de santé".



Les normes d'affichage Eyesafe sont le principal ensemble d'exigences de performance en matière de lumière bleue et de couleur pour l'industrie de l'électronique grand public. Les produits GIGABYTE qui répondent aux normes Eyesafe Display Standards recevront un certificat AK (certificat de conformité) émis par TÜV Rheinland, incluant le rapport de test. Les consommateurs peuvent obtenir des informations sur les produits certifiés dans la base de données de certificats de TÜV Rheinland, Certipedia, ce qui facilite la compréhension d'un produit et renforce la confiance dans l'achat. Avec la réception du certificat AK de TÜV Rheinland, GIGABYTE peut maintenant commencer à utiliser la marque Eyesafe Certified sur son marketing, son emballage et ses communications de marque.



TECHPOWERUP