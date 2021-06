Le refroidisseur de processeur sans ventilateur NH-P1 de Noctua est proposé à 100 Dollars.



L'ambitieux dissipateur CPU 100% fanless de Noctua, le NH-P1, a été brièvement listé sur Newegg pour 100 $. Le dissipateur offre un espace libre pour la mémoire de hauteur standard et les dissipateurs VRM de la plupart des cartes mères et un refroidissement totalement sans ventilateur en raison de la quantité de surface offerte pour dissiper la chaleur sans avoir besoin d'un flux d'air actif. Le NH-P1 est conçu à partir d'une base en cuivre nickelé, d'où sortent six caloducs traversant une gigantesque pile d'ailettes en aluminium.







Noctua affirme que le refroidisseur peut prendre en charge les principaux processeurs de bureau sans avoir besoin de ventilateurs. Il s'agit notamment du Core i9-9900K, du Ryzen 7 2700X, etc., ce qui signifie que la plupart des processeurs Intel non-K de 10e et 11e génération, ainsi que les puces Ryzen 3000 et Ryzen 5000 jusqu'à 8 cœurs, devraient fonctionner parfaitement avec ce dissipateur. Parmi les types de sockets de CPU supportés, on trouve LGA1200, LGA115x, LGA2066 et AM4. Pour les puces à TDP élevé, en particulier les puces HEDT dans le boîtier LGA2066, le dissipateur supporte le montage d'une paire de ventilateurs de 120 mm.



Pas de date pour le moment.



FANLESSTECH