Addlink est un assez jeune fabricant taïwanais de matériel informatique fondé en 2014. Ils sont spécialisés dans tous les produits liés au stockage flash, comme les clés USB, les cartes mémoire SD et les SSD.







Aujourd'hui, nous examinons le S95 d'Addlink, le nouveau SSD haute performance PCIe Gen 4 TLC de la société. Le S95 est basé sur une combinaison d'un contrôleur Phison E18 associé à une mémoire flash TLC de Micron. Deux puces DRAM Hynix fournissent 2 Go de stockage pour les tables de correspondance du SSD. Il s'agit essentiellement de la même conception que le Corsair MP600 Pro, que nous avons examiné en février.



L'Addlink S95 est disponible dans des capacités de 1 To (260 Dollars) et 2 To (470 Dollars).



L'endurance pour ces modèles est fixée à 700 TBW et 1400 TBW respectivement.



Addlink inclut une garantie de cinq ans avec le S95.



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



