AMD résout le code d'erreur 1316 dans les drivers 2.17 pour chipsets.

Après les drivers StoreMI et NVMe/SATA RAID, c'est au tour du pack de pilotes AMD Chipset Drivers d'être mis à jour pour les chipsets AMD comme son nom l'indique.







Cette mise à jour est numérotée 2.17.25.506 et datée du 2 juin 2021. D'après AMD, elle permettrait enfin de corriger l'erreur 1316 que rencontrent beaucoup d'utilisateurs lorsqu'ils mettent à jour leurs pilotes AMD. Pour outrepasser cette erreur, AMD recommandait jusqu'à présent de simplement désactiver le logiciel antivirus le temps de l'installation mais aussi de supprimer les fichiers temporaires d'une précédente installation (situés dans le répertoire C:AMDChipset_Driver_Installer) ou encore de supprimer les fichiers temporaires du système grâce à l'outil de nettoyage de disque de Windows. Heureusement, AMD semble avoir maintenant trouvé la parade et l'installateur de ce pack 2.17 devrait éviter cette erreur 1316. Pour rappel, le code d'erreur 1720 devrait, lui aussi, ne plus apparaître ou du moins plus aussi fréquemment depuis la mise à jour du début 2020.



Par ailleurs, on constate que plusieurs pilotes de ce pack AMD Chipset ont été actualisés comme le pilote PCI (1.0.0.83), I2C (1.2.0.118), PSP (4.16.0.0) et SFH (1.0.0.316). Plusieurs problèmes ont été corrigés grâce à ces mises à jour notamment avec les options énergétiques.



À noter également que le système d'exploitation Windows 7 est à nouveau supporté par ce pack unifié en plus de Windows 10. La compatibilité de Windows 7 se limite bien sûr aux seuls chipsets 300 Series (X370 par exemple) et 400 Series (X470 par exemple) et aux CPU A Series 7th Gen et Ryzen 1000/2000 Series. Tous les autres chipsets (500 Series) et processeurs Ryzen (socket AM4) et Ryzen Threadripper (sockets TR4/sTRX4/sWRX8) sont supportés par Windows 10.



Téléchargement



- Drivers AMD Chipset Drivers 2.17.25.506 WHQL pour Windows 7/10 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



