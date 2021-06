CASEKING nous propose : Le PHANTEKS Glacier One 360MPH (Version blanche).



Le PHANTEKS Glacier One 360 MPH est un système de refroidissement par eau complet de haute qualité avec un radiateur de 360 mm. L'AiO convainc avec trois puissants ventilateurs PWM de 120 mm et une pompe fiable contrôlée par PWM. Grâce à l'éclairage RVB à adressage numérique, l'AiO peut être habilement mis en scène et est complété par un miroir à l'infini efficace.















Le système de refroidissement watercooler complet PHANTEKS Glacier One 360 MPH en un coup d'œil :



- Élégant système complet de refroidissement par eau en blanc,

- Radiateur en aluminium de 360 mm,

- Pompe silencieuse et puissante avec contrôle PWM,

- Trois ventilateurs PWM de 120 mm à haute pression statique,

- Trois cadres de ventilateur Halos D-RGB élégants inclus,

- Éclairage D-RGB et miroir infini dans le couvercle de la pompe.



Refroidissement par eau AiO pour les systèmes haut de gamme



Le PHANTEKS Glacier One 360 MPH s'appuie sur un triple radiateur au format 360 mm. Le radiateur en aluminium présente une densité élevée d'ailettes de 21 FPI et offre ainsi une surface de refroidissement particulièrement grande dans un espace réduit. Une dissipation efficace de la chaleur s'effectue par ce biais, ce qui permet de refroidir sans problème les processeurs les plus overclockés.



La commande PWM ajuste la vitesse de la pompe en fonction de la charge du système. Un fonctionnement silencieux et en même temps performant est ainsi toujours garanti. En fonctionnement normal, la pompe tourne à une vitesse pouvant atteindre 2 800 tr/min. Pour protéger le système et ses composants des dommages causés par la chaleur, un mécanisme de protection astucieux augmente la vitesse de la pompe jusqu'à 3 600 tr/min dès que le liquide de refroidissement dépasse une température de 60 °C. Le palier céramique intégré rend la pompe extrêmement silencieuse et fiable.



Le roulement céramique intégré rend également la pompe particulièrement durable et robuste. En plus de la conception compacte avec une hauteur de seulement 41 mm, les raccords de tuyau coudés contribuent également à la compatibilité complète avec les cartes mères, la RAM et d'autres composants.



Excellentes performances de refroidissement et éclairage RGB



Les ventilateurs améliorés de 120 mm de la série PHANTEKS MP PWM sont également régulés en fonction de la charge du système. Avec leurs grandes pales de ventilateur, ils atteignent une pression statique élevée de 3,41 mmH2O maximum et déplacent l'air à travers les ailettes du radiateur jusqu'à 102,80 m³/h. La conception du câble en guirlande assure un aspect particulièrement soigné, car un seul câble de ventilateur doit être connecté à la carte mère.



Le point fort visuel du refroidisseur est le couvercle du combo refroidisseur-pompe et les trois cadres de ventilateur Halo D-RGB. Le couvercle est équipé d'un éclairage RVB et d'un miroir infini. Combiné avec le total de 14 LED RVB adressables numériquement, cela crée des effets impressionnants.



Les cadres blancs des ventilateurs D-RGB font briller les pales des ventilateurs et comportent chacun 30 LED RVB. L'éclairage peut être contrôlé avec un contrôleur PHANTEKS RGB ou avec le logiciel d'une carte mère compatible. Le couvercle élégant est fixé magnétiquement au boîtier de la pompe et contribue également à l'aspect épuré.



Pré-rempli et prêt à l'emploi



Le tube flexible est recouvert d'un manchon visuellement attrayant. Grâce aux clips inclus, les tubes peuvent être placés dans la position souhaitée. Le Glacier One 360 MPH est déjà pré-rempli et pourvu de pâte thermique sur la surface de contact du CPU. En outre, le système de refroidissement par eau AiO est assorti d'une garantie du fabricant de six ans.



Voici la fiche technique :











