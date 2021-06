SilverStone Technology présente un nouveau boitier PC : Le ALTA F1.



SilverStone Technology présente le châssis ALTA F1 - un boîtier ATX avec coque en aluminium et panneau en verre trempé. Le SilverStone ALTA F1 adapte l'orientation de montage de la carte mère à 90° - une disposition popularisée par certains des anciens boîtiers de la série RAVEN de SilverStone, notamment les boîtiers Raven RV03 et Raven RV05. L'ALTA F1 est doté d'un mécanisme de boutons de dégagement rapide pour faciliter le retrait du panneau latéral. Il est également doté d'un éclairage RVB sur le panneau frontal et d'un ensemble moderne de ports d'E/S frontaux, notamment un port USB 3.1 Gen2 Type-C. L'ALTA F1 est livré avec trois ventilateurs Air Penetrator de 140 mm préinstallés qui offrent un superbe refroidissement dès la sortie de la boîte. L'ALTA F1 est proposé dans les coloris argent et noir.







Conception à effet de pile







Avec une orientation de montage de la carte mère à 90°, l'ALTA F1 offre la dissipation de chaleur la plus efficace grâce à un flux d'air allant du bas vers le haut - le mouvement naturel de l'air chaud. Cette conception à effet de pile permet au châssis d'utiliser un nombre minimal de ventilateurs tout en offrant les meilleures performances de refroidissement.



Excellent support matériel et de refroidissement







Le châssis ATX ALTA F1 dispose d'un espace suffisant pour les composants informatiques haut de gamme. Le boîtier supporte des cartes graphiques d'une longueur maximale de 334 mm et des refroidisseurs de CPU d'une hauteur maximale de 175 mm. Pour le stockage, le châssis supporte jusqu'à deux disques durs de 3,5" et jusqu'à quatre disques de 2,5". Pour le refroidissement, l'ALTA F1 supporte jusqu'à trois ventilateurs de 120 mm/140 mm sur le dessus et le dessous et un seul ventilateur de 120 mm à l'arrière. Le châssis peut accueillir jusqu'à deux radiateurs de 360 mm, un en haut et un en bas.



SilverStone n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus sur le châssis SilverStone ALTA F1, rendez-vous à l'adresse suivante : Cliquez ICI.



VORTEZ