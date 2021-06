AMD présente les cartes graphiques Radeon Pro W6800 et W6600 avec le GPU Navi 21.



AMD a récemment publié une courte vidéo pour annoncer le lancement de ses prochaines cartes graphiques Radeon Pro W6800 et W6600. La courte vidéo nous donne une vue de la conception de l'enveloppe du GPU et de l'inclusion de six connecteurs Mini DisplayPort qui sont des caractéristiques standard de la série Radeon Pro et s'aligner sur les fuites pour le W6800.















L'email de campagne envoyé par AMD confirme également ces soupçons puisque l'URL indique "consumer-radeon-pro-w6800-w6600-pre-announce", les deux nouvelles cartes graphiques devraient être équipées du GPU Navi 21 de 7 nm que l'on retrouve également dans les RX 6800, 6800 XT et RX 6900 XT.



Quelque chose de grand arrive



VIDEOCARDZ