NZXT annonce une nouvelle carte mère : La N7 Z590.



NZXT, l'un des principaux concepteurs de matériel informatique, de logiciels et de services pour la communauté des joueurs de PC, annonce aujourd'hui la sortie de la carte mère NZXT N7 Z590, sa toute dernière carte mère ATX basée sur Intel, dotée à la fois des caractéristiques et de l'esthétique sans faille que les constructeurs adorent.











La NZXT N7 Z590 apporte un design élégant et une expérience de construction simplifiée au tout nouveau chipset d'Intel, supportant les CPU Rocket Lake de 11ᵉ génération, PCIe gen 4, et les dernières normes de connectivité sans fil qui incluent Wi-Fi 6e et Bluetooth V5.1. Les commentaires de la communauté ont été la source d'inspiration pour l'ajout d'E/S arrière supplémentaires, ainsi que pour l'amélioration des performances thermiques avec davantage de phases d'alimentation et de couches sur le circuit imprimé.







Caractéristiques de la N7 Z590 :



Contrôles intuitifs



Le N7 Z590 comprend des fonctions clés de notre contrôleur RVB et de ventilateur, permettant un contrôle intuitif de quatre canaux d'éclairage RVB et de sept canaux de ventilateur via le CAM. Les accessoires d'éclairage de tous les fabricants sont pris en charge.



Un savoir-faire étonnant



Le couvercle métallique est disponible en blanc ou en noir pour un look homogène qui se fond dans l'arrière-plan de n'importe quel boîtier de la série H de NZXT pour une esthétique épurée.



Monter plus facilement



Le N7 Z590 inclut la connectivité Wi-Fi 6e et utilise tous les couloirs PCI express disponibles dans le CPU et le chipset. La disposition du N7 simplifie l'installation grâce à un bouclier d'E/S arrière intégré et à des connecteurs placés de manière optimale pour faciliter la configuration.



- Conçu avec le chipset Intel Z590 Express,

- Compatible avec les processeurs Intel Core i9, Core i7, Core i5 et Core i3 de 11e génération,

- Conception de la phase d'alimentation 12+2 DrMOS,

- Connectivité sans fil Intel Wi-Fi 6E et Bluetooth V5.1,

- Deux connecteurs M.2 pour les périphériques de stockage,

- Support multi-GPU avec la technologie AMD CrossFireX,

- Prise en charge des vitesses d'overclocking de la mémoire jusqu'à 4600 MHz et Intel XMP 2.0,

- Audio haute-définition à huit canaux.



Le prix sera de : 279.99 Dollars. Pas de date pour le moment.



TECHPOWERUP