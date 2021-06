Razer dévoile la série de chaises de jeu Iskur X.



Razer annonce la sortie de l'Iskur X, le dernier-né de la famille des fauteuils de jeu Razer, conçu de manière ergonomique pour un confort maximal et conçu pour une durabilité à long terme. Doté d'un corps renforcé en acier, d'une mousse haute densité et d'une finition en cuir synthétique multicouche résistant, l'Iskur X est conçu pour un confort et un soutien à long terme, même lors des sessions de jeu les plus longues.















L'Iskur X supporte jusqu'à 136 kg et présente un dossier sculpté, offrant un meilleur soutien le long de la courbe naturelle de la colonne vertébrale. Les accoudoirs en 2D réduisent les tensions au niveau des poignets et des épaules, tandis que le bord du siège incliné maximise le soutien des jambes et des cuisses. Grâce à son inclinaison multifonctionnelle, l'Iskur X peut être repositionné pour adopter la posture la plus confortable lors de longues sessions de jeu.



Sont également lancés aujourd'hui le Razer Head Cushion et le Razer Lumbar Cushion. Conçu pour être utilisé avec n'importe quelle chaise de jeu, le Razer Lumbar Cushion aide à placer la colonne vertébrale dans une position neutre, avec un soutien ergonomique qui épouse le dos de l'utilisateur grâce au rembourrage en mousse à mémoire de forme. Le Razer Head Cushion complète le confort avec un noyau dense en mousse à mémoire de forme, qui s'adapte à la forme de la tête de l'utilisateur pour un équilibre parfait entre confort et soutien.



D'un prix compétitif, l'Iskur X est la chaise de jeu essentielle pour un confort et une durabilité à long terme, tandis que les nouveaux coussins de tête et lombaire apportent une posture et un soutien appropriés à chaque joueur. Le Razer Iskur X, le coussin pour la tête et le coussin lombaire seront disponibles à l'achat à partir du 3 juin 2021, à 8 h PDT/5 h CEST/11 h SGT.



Prix :



- Razer Iskur X : 399 euros,

- Coussin de tête Razer : 49.99 euros,

- Coussin lombaire Razer : 59.99 euros.



Pour plus d'informations sur le Razer Iskur X, veuillez consulter ICI. Pour plus d'informations sur le coussin lombaire Razer, veuillez voir ICI, pour les coussins de tête Razer, veuillez voir ICI.



TECHPOWERUP