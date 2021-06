UNKNOWN WORLD ENTERTAINMENT nous propose un nouveau jeu PC : Subnautica - Below Zero.







Editeur(s)/Développeur(s) : Unknown Worlds Entertainment.



Sortie France : 30 janvier 2019.



Genre(s) : Action/Aventure/Création/Survie.



Classification : Interdit au moins de 12 ans.















Résumé : Subnautica Below Zero est un standalone du jeu Subnautica et est présenté comme un chapitre faisant suite à ce dernier. Below Zero promet dix à vingt heures de nouveaux contenus, comprenant de nouveaux biomes et créatures.



Un trailer du jeu (Version PS4/PS5) : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO