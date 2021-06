TECHPOWERUP nous propose le test de la : MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X.



La GeForce RTX 3080 Ti Suprim X de MSI est la nouvelle carte graphique de jeu phare de la société et fait partie du rafraîchissement de la famille "Ampere" de la série RTX 30 de NVIDIA pour renforcer sa position dans le segment haut de gamme. La Suprim X est une tentative de MSI de se mettre au niveau de la NVIDIA Founders Edition en termes de design original et de qualité de fabrication. Le design et les matériaux les plus hauts de gamme s'associent à la solution de refroidissement de carte graphique la plus avancée de la société et à un circuit imprimé optimisé pour l'overclocking afin d'offrir le plus haut niveau d'overclocks d'usine.







NVIDIA a annoncé les GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti lors de son événement Computex 2021 pour répondre à deux défis très spécifiques de sa pile de produits - la Radeon RX 6900 XT surclassant la RTX 3080 et la RX 6800 performant contre la RTX 3070. La RTX 3080 Ti est conçue pour combler l'écart de performance entre la RTX 3080 et la RTX 3090 du segment halo.



La RTX 3080 Ti est basée sur le même silicium GA102 de 8 nm que la RTX 3080, mais comporte beaucoup plus de cœurs CUDA. Plus important encore, elle exploite au maximum le bus mémoire GDDR6X de 384 bits du GA102. NVIDIA donne à la carte 12 Go de mémoire, et non 24 Go comme sur la RTX 3090, qu'elle considère comme un produit de halo qui vise même certains cas d'utilisation professionnelle. La RTX 3080 Ti est également dotée de 320 TMU, 320 cœurs Tensor, 80 cœurs RT et 112 ROP. La mémoire fonctionne au même débit de 19 Gbps que la RTX 3080, ce qui se traduit par une bande passante mémoire de 912 Go/s en raison de sa largeur de bus accrue.



La MSI RTX 3080 Ti Suprim X suralimente la RTX 3080 Ti avec ses vitesses d'horloge les plus élevées - 1830 MHz contre 1665 MHz pour la référence. Elle dispose de la version la plus élaborée de la solution de refroidissement TriFrozr 2S de la société, avec une enveloppe en alliage métallique, un dissipateur thermique à ailettes en aluminium dense, trois ventilateurs TorX, une alimentation similaire à celle de la RTX 3090 Suprim X de la société et une plaque arrière en métal. Dans cette revue, nous prenons la carte pour un tour à travers notre suite de test pour vous dire si l'achat d'une RTX 3090 Ti vaut la peine. MSI n'a pas encore donné d'informations sur les prix, mais nous pensons que la carte sera vendue aux alentours de 2100 Dollars, soit 100 $ de plus que notre estimation du prix de base de NVIDIA.



