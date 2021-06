Apple, Google, Microsoft et Mozilla proposent une plate-forme unifiée pour les extensions de navigateur.



Il semble presque impossible que quatre titans de la technologie puissent être sur la même longueur d'onde. Ce n'est pourtant pas totalement inédit, puisque Apple et Google ont réussi à travailler ensemble sur la recherche de contacts COVID-19. En revanche, il est beaucoup plus courant de lire des articles sur des entreprises qui s'en prennent les unes aux autres en raison de leurs différences. Après tout, Google et Apple se sont attaqués l'un à l'autre au sujet de la protection de la vie privée. Microsoft s'en est pris à Apple à propos de l'architecture des publicités et des différences de plate-forme. Mozilla essaie simplement de garder la tête hors de l'eau. Ils ont tous beaucoup de choses à faire.



Lorsque les quatre cavaliers des navigateurs Web (Apple, Google, Microsoft et Mozilla) se mettent d'accord sur quelque chose, il y a de fortes chances que cela profite aux utilisateurs. Tel semble être le cas avec la formation du WebExtensions Community Group annoncée hier. Le WECG, comme l'appelle le World Wide Web Consortium, a pour but de réunir sous un même toit des plates-formes disparates pour les extensions de navigateur Web. L'espoir est qu'à mesure que chaque navigateur adopte les normes élaborées par le WECG, les développeurs d'extensions de navigateur puissent cibler une API unique et commercialiser leurs produits plus rapidement et en toute sécurité.



L'annonce du W3C renvoie à une charte élaborée par le groupe pour guider ses décisions. L'objectif est de définir un modèle, un ensemble de permissions et une API de base commune permettant aux développeurs de cibler leurs extensions. Le WECG indique que ses principes de conception sont centrés sur l'utilisateur et sur une compatibilité étendue, de bonnes performances, une confidentialité accrue et une sécurité forte. Les extensions doivent être portables non seulement entre les navigateurs, mais aussi entre les systèmes d'exploitation et avoir des comportements bien définis.



Le WECG est présidé par Simeon Vincent, développeur d'extensions Chrome chez Google, et Timothy Hatcher, ingénieur principal Safari chez Apple. Le duo est chargé de veiller au bon fonctionnement du groupe et au respect de ses principes de conception. Le fait que les deux présidents aient une connaissance technique approfondie de leurs plates-formes et qu'ils soient "dans les tranchées", pour ainsi dire, devrait aider le groupe à garder le cap, plutôt que de voir des cadres supérieurs ayant des connaissances moins détaillées essayer de se disputer le pouvoir.



La formation d'une norme ouverte disponible pour tous les navigateurs est une excellente nouvelle pour les fabricants de navigateurs qui sont à la traîne en termes de parts de marché, car ils ont tendance à ne pas être ciblés directement par les développeurs. Par exemple, Microsoft a été contraint d'adopter la même API d'extensions que celle utilisée par Chrome et peut même installer des extensions à partir du Chrome Web Store. Cela donne à Microsoft (et à d'autres) une voix dans la direction que prennent les API d'extensions. Dans le même temps, il s'agit d'un signe d'ouverture bienvenu de la part des propriétaires de navigateurs qui comptent le plus grand nombre d'utilisateurs (Chrome sur les ordinateurs de bureau, et Chrome et Safari sur les téléphones mobiles), qui pourrait contribuer à éviter d'autres actions antitrust contre l'entreprise.



Si l'ouverture d'une API commune de la plate-forme WebExtensions est bienvenue, le groupe considère que certaines activités sortent de son champ d'action. Par exemple, le WECG n'a pas l'intention de modifier le modèle de distribution, de sorte que chaque fournisseur de navigateur sera en mesure de gérer sa propre vitrine. Les extensions de fichiers, les types MIME et même les signatures de codes numériques sont en dehors du champ d'action du groupe. Pour obtenir plus de détails, visitez le dépôt GitHub du groupe communautaire. La formation du WECG est une première étape, et il faudra probablement attendre un certain temps avant de voir apparaître des extensions conformes à ses API. Espérons que lorsque ce sera le cas, ce sera pour le mieux.



