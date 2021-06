[COMPUTEX 2021] ASUS dévoile sa gamme de cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti avec les modèles ROG STRIX (LC) et TUF Gaming.



Avec le lancement de la NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti demain et le lancement de la RTX 3070 Ti le 10 juin, ASUS a montré ses modèles personnalisés. Il s'agit notamment de modèles des séries ROG STRIX LC, ROG STRIX et TUF.







ASUS met la NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti sur l'eau avec un modèle personnalisé ROG STRIX LC



ASUS a mis le refroidissement par eau sur la NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti avec le modèle ROG STRIX LC. Le design de la carte présente un shroud angulaire avec beaucoup d'éclairage à la fois sur la carte et sur les ventilateurs du radiateur. Le bloc d'eau à l'intérieur du shroud est en contact direct avec le GPU et la mémoire. Le tuyau reliant le bloc au radiateur est plus long (600 mm) et le radiateur mesure 240 mm. La ROG STRIX LC est livrée avec deux ventilateurs personnalisés de 120 mm optimisés pour un CFM élevé et une pression statique élevée pour le radiateur, ainsi qu'un troisième ventilateur caché sous le capot.



















Les cartes ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3080 Ti et 3070 Ti sont dotées d'un refroidisseur d'air musclé pour maximiser les performances et maintenir votre carte graphique au frais sous charge. La carte est une carte à 2,9 emplacements avec un design angulaire. Elle est dotée d'un éclairage RVB qui illumine complètement le bord gauche de la carte. Les ROG STRIX RTX 3080 Ti et 3070 Ti ont une plaque arrière en métal. ASUS utilise un refroidisseur à triple ventilateur utilisant le design Axial-tech pour refroidir la carte de manière adéquate. Au ralenti, la carte peut passer en mode 0dB. Le nouveau PCB permet de consommer plus d'énergie grâce aux trois connecteurs d'alimentation PCIe à huit broches. Cela permet un meilleur overclocking.















Si vous voulez quelque chose de plus abordable, la ligne TUF d'ASUS vous couvre. Les cartes ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti ont un prix plus abordable et de bonnes performances. La carte n'est pas aussi robuste que la ROG STRIX GeForce RTX 3080 Ti avec un design à 2,7 emplacements, mais elle est dotée d'un triple système de refroidissement avec des ventilateurs Axial-tech et une plaque arrière en aluminium sur toute la longueur. ASUS a opté pour un design plus discret et plus bas sur les cartes de la série TUF, tout en noir avec un accent RVB sur la face avant de la carte.



La NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti sera lancée demain, le 3 juin, pour 1199 $ (modèle FE) et la NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti sera lancée le 10 juin pour 599 $ (modèle FE). Les modèles personnalisés haut de gamme auront un prix plus élevé. Voici une revue complète de la NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti pour vous aider dans votre décision d'acheter une RTX 3080 Ti.



WCCFTECH