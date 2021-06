[COMPUTEX 2021] Micron présente une technologie NAND à 176 couches et une technologie DRAM 1α (1-alpha).

Micron présente une technologie NAND à 176 couches et une technologie DRAM 1α (1-alpha).



Micron, le fabricant américain de divers types de technologies de mémoire, a annoncé aujourd'hui des produits très intéressants lors de son discours d'ouverture du Computex 2021. Pour commencer, la société a annoncé un nouveau portefeuille de produits basés sur la technologie NAND à 176 couches. Deux produits utilisant cette nouvelle technologie sont actuellement répertoriés, à savoir les SSD NVMe M.2 3400 et 2450 de Micron. Basée sur l'interface PCIe 4.0, la gamme de SSD 2450 est conçue comme une solution orientée valeur qui se décline en tailles M.2-2280, M.2-2242 et M.2-2230. Les capacités s'échelonnent de 256 Go à 1 To et sont censées être proposées à un prix abordable.







En revanche, le SSD 3400 est de type M.2-2280, conçu pour les performances les plus élevées. Les vitesses de lecture séquentielle vont jusqu'à 6600 Mo/s, tandis que les écritures séquentielles vont jusqu'à 5000 Mo/s (dans le cas du modèle 2 To). Les capacités vont de 512 Go à 2 To et seules les variantes de 1 To et 2 To ont des vitesses d'écriture de 5000 Mo/s, tandis que la version de 512 Go est plafonnée à une vitesse de 3600 Mo/s. Les deux modèles de SSD sont dotés d'un dissipateur thermique au-dessus des puces NAND et d'un contrôleur de SSD NVMe 1.4 développé en interne par Micron. Toutefois, Micron précise que la société est libre d'utiliser n'importe quel contrôleur SSD tiers, car nous sommes confrontés à une pénurie de composants et à une forte demande de SSD. Vous pouvez obtenir un aperçu détaillé des SSD M.2 2450 et 3400 sur le site Web de Micron.







Une autre grande annonce faite par Micron est la livraison des premières mémoires LPDDR4x et DDR4 basées sur le procédé 1α. Le processus 1α (1-alpha) est conçu pour réduire la consommation d'énergie et augmenter la densité. Micron affirme que le nouveau processus permet une augmentation de la densité de 40 % et une amélioration jusqu'à 20 % des économies d'énergie. Ce n'est pas un gain négligeable, et si les affirmations sont vraies, toute une pléthore d'appareils mobiles en bénéficieront.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP