Palit annonce les GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti GameRock, GamingPro.



Palit Microsystems Ltd, le principal fabricant de cartes graphiques, lance aujourd'hui les séries GeForce RTX 3080 Ti, RTX 3070 Ti GameRock et GamingPro alimentées par l'architecture NVIDIA Ampere.







La série Palit GeForce RTX 3070 Ti est équipée de caloducs Double-U brevetés. Les caloducs permettent d'augmenter de 20% la surface de dissipation de la chaleur pour réduire de max. 5°C la température du GPU. Avec les caloducs méticuleusement moulés en forme de U, les 6 caloducs peuvent offrir un effet bonus de 6+2 sur la réduction de la température pour atteindre une performance thermique bestiale.







La série phare "GameRock" de Palit est conçue pour les joueurs enthousiastes qui souhaitent bénéficier d'une expérience de jeu ultime et d'un environnement d'éclairage ARGB maximisé. Reskinned en "The Dazzling Angel", la série GameRock ne dispose pas seulement de l'éclairage ARGB fantaisie Angel, mais aussi du module thermique bestial qui offre une performance de refroidissement extrême.



Pour les joueurs qui préfèrent les cartes graphiques au design classique, la série Palit "GamingPro" sera le meilleur choix. Équipée d'un module thermique solide et du TurboFan 3.0, la série GamingPro est optimisée pour une expérience de jeu de haut niveau. Combinant un design noir de fer et gris argenté avec ARGB, le produit permet des effets d'éclairage personnalisés pour s'adapter au style propre des joueurs.



Série Palit GeForce RTX 3080 Ti/RTX 3070 Ti :



- GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC : 12 Go GDDR6X,

- GeForce RTX 3080 Ti GameRock : 12 Go GDDR6X,

- GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC : 8 Go GDDR6X,

- GeForce RTX 3070 Ti GameRock : 8 Go GDDR6X,

- GeForce RTX 3080 Ti GamingPro : 12 Go GDDR6X,

- GeForce RTX 3070 Ti GamingPro : 8 Go GDDR6X.



