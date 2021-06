Thermaltake annonce les boîtiers PC Core P6 TG et Core P6 TG Snow.



Thermaltake, est heureux de présenter ses nouveaux châssis mid-tower, le Core P6 TG et le Core P6 TG Snow. Héritant des caractéristiques classiques du Core P5 existant, le Core P6 TG peut être utilisé en configuration fermée ou ouverte et donne aux utilisateurs la possibilité de passer d'un design mid-tower ordinaire à un châssis ouvert en retirant simplement les panneaux supérieur et avant. Les panneaux latéraux en verre trempé de 4 mm d'épaisseur offrent aux utilisateurs une plateforme de visualisation de qualité pour afficher les composants de refroidissement du châssis et le RGB tout en offrant stabilité et protection.







La taille plus petite combinée au placement bidirectionnel du châssis offre aux utilisateurs plus d'options sur la façon dont leurs constructions sont présentées, soit dans une configuration tour traditionnelle, soit verticalement en utilisant le support mural innovant. Deux supports de carte graphique sont inclus pour prendre en charge les configurations de montage vertical et traditionnel des GPU. Le support permet d'alléger la carte mère et d'empêcher les cartes graphiques lourdes de s'affaisser.



Conception de cadre fermé et ouvert



Le châssis mi-tour Core P6 TG permet aux utilisateurs de présenter leur construction de deux manières différentes. Le boîtier peut être converti en un cadre fermé ou ouvert en retirant les panneaux avant, supérieur et latéraux.



Ports d'E/S pratiques



La connectivité est assurée par un seul port Type-C, deux ports USB 3.0 et deux ports USB 2.0, et des ports HD Audio sur le panneau avant.



Panneaux en verre trempé



Des panneaux en verre trempé de 4 mm se trouvent sur le dessus, l'avant et la gauche du Core P6 TG. Les panneaux en verre trempé sont plus épais et plus résistants aux rayures que les panneaux en acrylique standard.



Support vertical pour GPU



Spécialement conçu avec des options de placement de double GPU, le Core P6 TG prend en charge les dispositions verticales et horizontales des cartes graphiques. Avec des conceptions à double emplacement PCI-E et un câble élévateur PCI-E, le support élévateur de GPU inclus peut empêcher l'affaissement de la carte graphique tout en réduisant le poids global de la carte mère.



Excellente réduction des poussières



Les filtres magnétiques des ventilateurs situés sur les panneaux supérieur, latéral et inférieur offrent une solution facile pour collecter et réduire l'accumulation de poussière à l'intérieur des composants de refroidissement vitaux. Ces filtres assurent une excellente ventilation même lorsque le boîtier est configuré comme un châssis fermé.



Possibilités d'extension haut de gamme



Le châssis Mid Tower Core P6 TG offre d'excellentes possibilités d'extension ; il peut prendre en charge des cartes mères jusqu'à E- ATX, un refroidisseur de CPU d'une hauteur maximale de 180 mm, un placement VGA jusqu'à 300 (avec réservoir LCS) et 335 (sans réservoir LCS). Le Core P6 TG offre également sept emplacements d'extension et prend en charge jusqu'à quatre périphériques de stockage de 3,5" ou huit de 2,5".



Optimisé pour un excellent refroidissement, le Core P6 TG supporte un total de treize ventilateurs de 120 mm et sept de 140 mm. Il y a trois ventilateurs de 120 mm à l'avant, en haut, à droite et en bas, et un seul ventilateur à l'arrière. La compatibilité des radiateurs correspond au placement des ventilateurs avec un 360 mm à l'avant, un 360 mm à droite et un 360 mm en haut.



Garantie



Les Core P6 TG et Core P6 TG Snow bénéficient d'une garantie limitée de deux ans, soutenue par le service clientèle et le réseau d'assistance technique de Thermaltake dans le monde entier.



Pas de date ni de prix pour le moment.



