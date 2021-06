[COMPUTEX 2021] TEAMGROUP nous propose : Les XTREEM ARGB DDR4-3600 256 Go Kit.



TEAMGROUP lance le kit haute capacité T-FORCE XTREEM ARGB DDR4-3600 CL18-22-22-42 256 Go (32GBx8) pour les plateformes de bureau haut de gamme (HEDT) d'Intel et d'AMD, offrant des performances extrêmes de manière élégante. Le nouveau kit de grande capacité répond aux besoins des stations de travail haut de gamme avec des charges de travail importantes telles que l'édition vidéo, l'édition audio, la recherche scientifique et autres. La série XTREEM ARGB convient aux utilisateurs intensifs, aux créateurs de contenu et aux joueurs.







Caractéristiques



-8 modules de mémoire de 32 Go ; grande capacité de 256 Go.

-Prise en charge des plateformes Intel et AMD HEDT.

-Brevet d'invention taïwanais (Numéro de certification : I703920)

-Brevet de modèle d'utilité chinois (Numéro de certification : CN 210039639 U)



Finition miroir colorée



Le concept de conception de la mémoire de jeu T-FORCE XTREEM ARGB DDR4 à réflexion miroir complète est à la pointe de la conception des mémoires de jeu RVB et crée un effet d'éclairage RVB incomparable. Avec son design miroir coloré, la mémoire lumineuse permet à la T-FORCE XTREEM ARGB de présenter la texture ultime de la technologie optique.



Prend en charge les technologies de synchronisation RVB des cartes mères



Le module de mémoire T-FORCE XTREEM ARGB prend en charge toutes les technologies de synchronisation RVB des cartes mères populaires, notamment ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light, ASRock Polychrome Sync et BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ.



Teaser de TEAMGROUP COMPUTEX 2021



