[COMPUTEX 2021] Points forts du Seasonic Online Show 2021.



L'exposition sur site COMPUTEX 2021 ayant été annulée en raison de la pandémie, de nombreuses marques se tournent vers les expositions virtuelles pour présenter leurs derniers produits. Seasonic organisera un salon virtuel en ligne qui se déroulera pendant tout le mois de juin et présentera ses dernières alimentations et ses nouveaux châssis. Les nouveaux produits de Seasonic qui seront présentés sur le salon virtuel en ligne comprennent les alimentations à petit facteur de forme FOCUS SPX et FOCUS SGX. Seasonic présentera également des variantes plus puissantes des alimentations PRIME PX et PRIME TX. Enfin, Seasonic présentera les nouveaux boîtiers ARCH Q50 Series, compatibles avec le module Seasonic CONNECT.







Séries FOCUS SPX et FOCUS SGX







Les nouvelles séries Seasonic FOCUS SPX et Seasonic FOCUS SGX présentent un faible encombrement, mesurant 125 mm (L) x 100 mm (l) x 63,5 mm (h). Ces alimentations entièrement modulaires, de facteur de forme SFX, sont populaires dans les boîtiers d'ordinateurs modernes micro-ATX ou mini-ITX plus petits et fournissent une alimentation stable à tous vos composants. Ces unités sont disponibles en versions 750 W et 650 W avec une efficacité 80 PLUS Platinum et Gold. Chaque produit de cette série est livré avec des adaptateurs SFX vers ATX et des vis de montage supplémentaires pour une polyvalence et une utilisation maximales.



PRIME TX-1600, PRIME TX-1300, et PRIME PX-1600







Pour une puissance ultime, Seasonic a conçu de nouvelles unités haute puissance de type Platinum et Titanium. Les nouveaux ajouts à la série premium PRIME sont plus puissants que jamais. Ces unités extrêmement efficaces et puissantes seront parfaites pour les systèmes les plus exigeants en matière de puissance continue, ultra-stable et efficace.



Châssis de la série ARCH Q50 de Seasonic







Les boîtiers de la série ARCH Q50 de Seasonic ont été conçus pour être compatibles avec le module CONNECT de Seasonic afin de faciliter l'installation. Au-delà de la facilité de montage, ces boîtiers prennent en charge une grande variété de matériel et sont faciles à nettoyer et à entretenir. L'aspect organisé de ce châssis, complété par son design aéré, permet de le placer dans n'importe quel environnement domestique ou de bureau.



Seasonic présentera également le châssis primé SYNCRO Q70 Series au cours du salon virtuel en ligne, ainsi que le partenariat de Seasonic avec G2 Esports.



Pour en savoir plus, veuillez consulter la page : Cliquez ICI.



VORTEZ