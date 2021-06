Pilote NVIDIA 466.63 : GPU GeForce RTX 3080 Ti et DLSS pour No Man's Sky.



NVIDIA annonçait lundi les nouveaux GPU GeForce RTX 3070 Ti et GeForce RTX 3080 Ti qui sont des versions boostées des RTX 3070/3080 que nous connaissons déjà. Les spécifications techniques des cartes de référence indiquent 6 144 cœurs CUDA cadencés à 1,77 GHz pour la RTX 3070 Ti contre 5 888 cœurs à 1,73 GHz pour la RTX 3070 de base. L'évolution est similaire pour la RTX 3080 Ti avec 10 240 cœurs CUDA à 1,67 GHz contre 8 704 cœurs à 1,71 GHz pour la RTX 3080 originale. Les performances de ce dernier devraient donc être très proches du GPU GeForce RTX 3090.







Ces nouveaux GPU requièrent bien évidemment de nouveaux drivers pour fonctionner. On commence avec le modèle GeForce RTX 3080 Ti qui est lancé aujourd'hui par NVIDIA et ses partenaires et qui bénéficie du pilote GeForce Game Ready Driver 466.63 WHQL. En revanche, la disponibilité des cartes graphiques GeForce RTX 3070 Ti est décalée et ne débutera que dans une semaine, le 10 juin 2021. Nous aurons à ce moment-là encore droit à une mise à jour du pilote !



Outre le GPU GeForce RTX 3080 Ti, ces drivers 466.63 ajoutent le support de la fonction Deep Learning Super-Sampling (DLSS) dans la version classique du jeu No Man's Sky. L'édition VR (réalité virtuelle) était censée déjà être compatible DLSS grâce au précédent pilote 466.47.



On apprend par ailleurs la compatibilité de la technologie NVIDIA Reflex avec les titres Escape from Tarkov et War Thunder ce qui permet de fortement réduire la latence entre une action sur la souris et sa prise en compte à l'écran. Un peu plus tôt dans la semaine, NVIDIA avait annoncé que d'autre jeux supporteraient bientôt Reflex comme CrossFire HD ainsi que NARAKA : BLADEPOINT. La compatibilité de l'outil Reflex Latency Analyzer doit également être étendue à cinq moniteurs G-SYNC et à six souris supplémentaires.



Avec ces drivers 466.63 et le dernier GeForce Experience, de nouveaux profils Optimal Playable Settings (OPS) sont disponibles pour sélectionner automatiquement les meilleurs réglages possibles pour les jeux ci-dessous :



- Aim Lab,

- Biomutant,

- Crash Bandicoot 4 : It's About Time,

- Everspace 2,

- Redout : Space Assault.



Ce pilote 466.63 reprend bien entendu les correctifs présents dans le hotfix 466.55. Aucun autre bug n'a été corrigé.



Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 466.63 WHQL



- Windows 10 64 bits (x64) Standard : Cliquez ICI,

- Windows 10 64 bits (x64) DCH : Cliquez ICI,

- Windows 7/8/8.1 64 bit (x64) : Cliquez ICI.



