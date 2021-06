ViewSonic dévoile sa gamme de moniteurs de jeu ELITE avec la technologie Reflex de NVIDIA.



ViewSonic, dévoile les moniteurs de jeu professionnels ELITE armés de la dernière technologie NVIDIA Reflex et G-Sync. Offrant des améliorations maximales de la latence pour les jeux à haute vitesse et à forte intensité graphique, les moniteurs ELITE XG251G et XG271QG offrent également des images par seconde (FPS) précises et compétitives, le taux de rafraîchissement le plus élevé de 360 Hz et le meilleur temps de réponse de l'industrie de 1 ms (GTG).







Surpassez vos rivaux avec une précision de tir ultra élevée et une réactivité de pointe sur les moniteurs de jeu professionnels ViewSonic ELITE - l'ELITE XG251G est le premier moniteur ELITE 24,5" avec le taux de rafraîchissement le plus élevé de 360Hz, et l'ELITE XG271QG 27" débloque un gameplay doux comme du beurre avec 240Hz. Intégrant les capacités NVIDIA Reflex et G-Sync, les deux écrans sont associés à des taux de rafraîchissement ultra-rapides et à un temps de réponse hyper-rapide pour des tueries sans faille et des actions au rythme des clics. Les joueurs peuvent également contempler des jungles extraterrestres et des paysages époustouflants avec des couleurs plus vraies que nature grâce à une couverture des couleurs Adobe de 99 % et une luminosité de 400 nits.







L'écosystème NVIDIA Reflex est conçu pour réduire la latence et le décalage d'entrée afin de donner aux joueurs une plus grande précision de visée, un enregistrement plus précis des coups et un avantage tactique plus rapide. La latence du système est le temps qu'il faut pour qu'une action sur un périphérique supplémentaire, comme une souris ou un clavier, se produise à l'écran en temps réel. Dans les jeux où la réactivité et la précision sont essentielles pour gagner une bataille, un retard dans les mouvements ou des coups non enregistrés entraîneront une défaite majeure.



La technologie est dotée d'un analyseur de latence Reflex qui capture la latence du système de bout en bout et fournit une lecture précise des performances du CPU et du GPU, permettant aux joueurs d'enregistrer chaque clic avec une précision de l'ordre de la milliseconde et d'obtenir facilement l'avantage souhaité. L'option Low Latency Boost permet de surcadencer le GPU sans affecter la qualité de l'image. Les joueurs peuvent donc augmenter les paramètres de performance tout en profitant d'images cinématiques.



Tirés de l'expérience des joueurs, ces moniteurs sont dotés d'améliorations intuitives ELITE Design Enhancements (EDE) pour améliorer la configuration du bureau de jeu. Les moindres détails tels que la lumière ambiante RVB qui améliore l'humeur, l'ancrage de la souris sans frottement et le crochet renforcé pour casque sans encombrement banniront toute distraction pour une expérience de jeu véritablement immersive. Doté de caractéristiques ergonomiques complètes, les joueurs peuvent incliner, faire pivoter et régler la hauteur de l'écran selon leur confort et se concentrer sur la domination de l'arène.



Voici les fiches techniques :



ViewSonic ELITE XG251G Spécifications



- Écran VESA FHD de 24,5 pouces Écran IPS non éblouissant HDR 400,

- Couleurs fidèles à la réalité grâce à une gamme de couleurs Adobe de 99 %,

- Taux de rafraîchissement le plus élevé de 360 Hz et temps de réponse de 1 ms (GTG),

- Technologie NVIDIA Reflex et G-Sync,

- Confort oculaire certifié par le TUV,

- Connectivité ultime avec les ports HDMI, DisplayPort et USB,

- Caractéristiques ergonomiques et ELITE Design Enhancements (EDE).



Spécifications du ViewSonic ELITE XG271QG



- Écran VESA QHD 27" Écran IPS HDR 400,

- Images brillantes et vibrantes grâce à une gamme de couleurs Adobe de 99 %,

- Taux de rafraîchissement ultra-rapide de 240 Hz et temps de réponse de 1 ms (GTG),

- Technologie NVIDIA Reflex et G-Sync,

- Caractéristiques ergonomiques et améliorations du design ELITE (EDE).



Disponibilité



Les moniteurs ViewSonic ELITE XG251G et ELITE XG271QG seront disponibles dans le monde entier au troisième trimestre 2021.



Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP