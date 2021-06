Montech lance le premier refroidisseur haute performance ARGB AIR Cooler 210 entièrement noir.



MONTECH, une marque innovante de composants et de périphériques pour PC, annonce le MONTECH AIR Cooler 210, son premier refroidisseur AIR de CPU entièrement noir à hautes performances. Doté d'un ventilateur PWM silencieux ARGB, d'un empilement d'ailettes entièrement noires, d'une conception de tour inclinée pour une compatibilité mémoire à 100 % et d'une prise en charge des plateformes Intel et AMD, il s'agit du meilleur choix pour les amateurs de matériel haut de gamme à la recherche d'une efficacité thermique optimale.







Doté d'une conception optimisée de larges ailettes de refroidissement combinée à six caloducs à haut rendement, il affiche un TDP nominal de 210 W. Pour maintenir des températures basses, l'AIR Cooler 210 est associé à un ventilateur AIR P120, un ventilateur PWM silencieux doté de paliers dynamiques fluides (FDB) avec une vitesse réglable entre 600 et 1500 tr/min, des niveaux de bruit maximum inférieurs à 29,3 dBA et un débit d'air maximum de 73 CFM.







100% de compatibilité avec la mémoire



Grâce à sa conception à ailettes inclinées, le refroidisseur AIR 210 reste à l'écart de la zone de RAM, ce qui garantit l'absence de problèmes de dégagement. L'AIR Cooler 210 est livré avec tous les outils et accessoires nécessaires à son installation. La pâte thermique, le tournevis long et les supports de montage pour Intel et AMD inclus rendent le processus de montage rapide et simple.



Refroidir avec style



L'AIR Cooler 210 est doté d'ailettes et de caloducs entièrement noirs, ce qui permet au refroidisseur de s'intégrer avec style à tout PC haut de gamme. En outre, le ventilateur PWM inclus dispose d'un éclairage ARGB étonnant qui fournit de grands effets visuels tout en refroidissant la tour d'ailettes. Les effets lumineux peuvent être contrôlés indépendamment via un contrôleur inclus ou synchronisés via le logiciel de la carte mère.







Voici la fiche technique :







Disponible dès maintenant aux États-Unis sur Amazon et Newegg, le prix de vente conseillé de l'AIR Cooler 210 est fixé à 49.99 Dollars.



TECHPOWERUP