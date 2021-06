G.SKILL annonce un kit de mémoire DDR4 Trident Z Maverik co-marqué.



G.SKILL International Enterprise Co., Ltd, premier fabricant mondial de mémoires et de périphériques de jeu aux performances extrêmes, est heureux d'annoncer le kit de mémoire DDR4 Trident Z Maverik co-marqué avec MSI pour le bundle MPG GAMING MAVERIK. Développant la série primée Trident Z, le Trident Z Maverik accentue le thème vibrant du bundle MPG GAMING MAVERIK de MSI avec des designs inspirés de l'égaliseur numérique, offrant une vitesse de mémoire rapide DDR4-3600 et une capacité de kit de 32 Go (16 Go x 2). Conçu pour une expérience de jeu exceptionnelle et une esthétique lumineuse, le bundle MPG GAMING MAVERIK est le compagnon idéal pour démontrer les performances de jeu ultimes sur la dernière plateforme Intel Z590.











Au fil des ans, G.SKILL a travaillé en étroite collaboration avec MSI pour offrir aux joueurs et aux constructeurs de PC du monde entier des performances de mémoire extrêmes pour chaque génération de plate-forme. En collaborant avec MSI sur le bundle MPG GAMING MAVERIK, basé sur le dernier chipset Intel Z590, G.SKILL présente le kit de mémoire DDR4 Trident Z Maverik. Accentuant le thème vibrant du bundle MPG GAMING MAVERIK de MSI, la Trident Z Maverik présente des designs inspirés de l'égaliseur numérique et un dissipateur thermique en aluminium brossé.



De plus, chaque kit Trident Z Maverik est construit avec des circuits intégrés sélectionnés à la main et subit des procédures de test rigoureuses de G.SKILL pour garantir une fiabilité et des performances optimales. Afin de répondre aux exigences des jeux PC modernes et d'optimiser l'expérience de jeu, le kit Trident Z Maverik offre une vitesse de mémoire DDR4-3600 et une capacité de 32 Go (16 Go x 2).



Disponibilité



Trident Z Maverik ne sera vendu qu'avec le bundle MPG GAMING MAVERIK.



