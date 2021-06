GAINWARD annonce les cartes graphiques GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti Phoenix.



En tant que marque leader sur le marché des cartes graphiques enthousiastes, Gainward est fier de présenter deux nouvelles séries Phoenix pour les GeForce RTX 30 Series - Gainward GeForce RTX 3080 Ti Phoenix et Gainward GeForce RTX 3070 Ti Phoenix. Ces nouvelles séries Phoenix pour GeForce RTX 30 sont alimentées par l'architecture NVIDIA Ampere avec des cœurs Ray Tracing de 2e génération, des cœurs Tensor de 3e génération et de nouveaux multiprocesseurs de streaming, apportant des visuels époustouflants, des taux de trame incroyablement rapides et une accélération de l'IA aux jeux et aux applications créatives. Il vous apporte des performances par watt jusqu'à 1,9 fois supérieures à celles de la génération précédente.















Les Gainward GeForce RTX 3080 Ti Phoenix et Gainward GeForce RTX 3070 Ti Phoenix sont équipés du nouveau design du refroidisseur Phoenix. Grâce à la capacité d'éclairage ARGB et à l'utilisation du dernier utilitaire Expertool, elles offrent un effet d'éclairage personnalisé qui convient au style personnel des joueurs.















Avec une toute nouvelle conception thermique, un faible niveau acoustique, même dans un environnement de jeu à forte charge, la fonction "Zero RPM" ainsi que la conception brevetée des caloducs "U-Type" qui fournit une conception de refroidisseur hautement protectrice et une plus grande efficacité de transfert de chaleur, qui donne aux utilisateurs une véritable confiance dans le produit.



Les deux Gainward GeForce RTX 3080 Ti Phoenix et Gainward GeForce RTX 3070 Ti Phoenix apportent aux utilisateurs les plus exigeants des passionnés de jeu, les utilisateurs feront l'expérience d'une toute nouvelle classe de l'environnement de jeu 4K amélioré par la performance avec elle.



Il est temps de s'équiper avec cette nouvelle puissance de l'architecture Ampère.



VIDEOCARDZ