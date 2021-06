La technologie NVIDIA DLSS et Raytracing arrive dans huit nouveaux jeux.



Le lancement des GPU GeForce RTX il y a deux ans a apporté un ensemble de technologies conçues par NVIDIA qui ont radicalement transformé le jeu et la création de contenu sur PC. Aujourd'hui, plus de 130 jeux et applications prennent en charge les innovations accélérées par RTX, notamment le raytracing accéléré par le GPU, le NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) et les innovations alimentées par l'IA comme NVIDIA Broadcast. Et notre toute dernière technologie, NVIDIA Reflex, est désormais prise en charge dans 12 des 15 meilleurs jeux de tir compétitifs, rendant le gameplay plus réactif.







NVIDIA a travaillé en étroite collaboration avec l'écosystème de développement de jeux, les développeurs d'applications créatives et les organismes de normalisation du secteur pour exploiter les innovations technologiques de la société dans la création de ce nouveau standard pour le jeu et la création de contenu sur PC. La liste des franchises de jeux, des moteurs et des développeurs de jeux et d'applications qui utilisent désormais les technologies de NVIDIA est un véritable Who's Who. Et aujourd'hui, d'autres jeux et studios montent à bord, puisque nous annonçons l'ajout des technologies RTX à 8 autres titres, dont DOOM Eternal, Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege, Icarus, LEGO Builder's Journey, DYING : 1983, The Ascent et The Persistence.



L'adoption rapide de la technologie RTX représente un moment décisif pour l'industrie et l'une des plus rapides dans l'histoire des technologies de plateforme PC. Le raytracing RTX et le DLSS sont rapidement devenus omniprésents dans les plus grands jeux actuels, le jeu le plus populaire de tous les temps (Minecraft), et trois titres de la franchise PC la plus vendue de tous les temps (Call of Duty).



DOOM Eternal s'améliore encore avec NVIDIA DLSS et Raytracing



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



DOOM Eternal, lancé l'année dernière par id Software et Bethesda Softworks, a été acclamé par la critique et adoré par les fans, qui ne se lassent pas de l'action frénétique, des graphismes spectaculaires et de la jouabilité incroyable de la franchise. Propulsé par idTech, le moteur de jeu incroyablement rapide d'id, DOOM Eternal repousse encore plus loin les limites visuelles en ajoutant des réflexions par traçage de rayons et en améliorant les performances de NVIDIA DLSS.



NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) est une technologie de rendu AI révolutionnaire qui augmente les performances graphiques en utilisant des processeurs AI Tensor Core dédiés sur les GPU GeForce RTX. NVIDIA DLSS exploite la puissance d'un réseau neuronal d'apprentissage profond pour augmenter les taux de trame et générer des images superbes et nettes pour vos jeux. La mise à jour NVIDIA DLSS et raytracing de DOOM Eternal sera disponible en juin 2021.



Red Dead Redemption 2 s'équipe de NVIDIA DLSS



Red Dead Redemption 2 de Rockstar est l'un des jeux les mieux notés de tous les temps, avec plus de 275 notes parfaites et plus de 175 récompenses du jeu de l'année. Sa version PC est également l'un des titres les plus beaux de la plate-forme, avec un monde ouvert incroyablement rendu et réaliste qui met à l'épreuve tous les PC lorsque les effets et les résolutions de rendu sont augmentés.



Rainbow Six Siege accélère les performances avec NVIDIA DLSS



Un trailer de présentation : Cliquez ICI.



Rainbow Six Siege est l'un des jeux esports les plus populaires au monde, avec plus de 70 millions de joueurs dans le monde. En mars, Ubisoft a introduit NVIDIA Reflex dans Rainbow Six Siege pour réduire la latence du système, rendant le jeu plus réactif et les joueurs plus compétitifs. Maintenant, ils apportent NVIDIA DLSS à Rainbow Six Siege, améliorant encore les performances et donnant aux joueurs GeForce RTX la plus grande chance de succès possible dans chaque match.



L'accélération des performances fournie par NVIDIA DLSS peut également être utilisée pour augmenter la résolution du rendu et la qualité des effets, ce qui permet de jouer à des jeux plus détaillés et à des FPS élevées, ce qui n'était pas possible auparavant.



Icarus intègre NVIDIA DLSS et RTX Global Illumination



Un trailer de présentation : Cliquez ICI.



Icarus est un jeu de survie très attendu, basé sur des sessions, en co-op PvE pour 8 joueurs maximum, de Dean Hall (créateur de DayZ) et de son équipe de développeurs de RocketWerkz. Explorez un désert extraterrestre sauvage à la suite d'une terraformation qui a mal tourné. Survivez suffisamment longtemps pour exploiter des matières exotiques, puis retournez en orbite pour fabriquer des technologies plus avancées. Respectez les délais ou restez derrière pour toujours.



LEGO Builder's Journey sort le 22 juin 2021 avec NVIDIA DLSS et Raytracing



LEGO Builder's Journey est un jeu de puzzle géométrique esthétique et atmosphérique qui se déroule dans un environnement entièrement basé sur des briques LEGO. Tracez votre chemin à travers chaque étape, en construisant brique par brique, pour progresser et découvrir la charmante histoire du jeu au fur et à mesure.



Le 22 juin, LEGO Builder's Journey prend vie sur PC grâce à l'Occlusion Ambiante, l'Illumination Globale, les Reflets et les Ombres. Et il sera accéléré par NVIDIA DLSS.



DYING : 1983 renforce le côté effrayant avec le raytracing et augmente les performances avec NVIDIA DLSS



Un trailer de présentation : Cliquez ICI.



DYING : 1983 est un jeu de réflexion à la première personne et la suite de DYING : Reborn. Explorez les environnements labyrinthiques du jeu en pleine 3D, maintenant améliorée avec des effets immersifs de ray-traced Reflections, Shadows, Caustics, et Global Illumination. Et pour que vous puissiez profiter de ces effets dans les niveaux de détail et les résolutions les plus élevés, le développeur NEKCOM Entertainment introduit également NVIDIA DLSS.



L'ascension se poursuit avec l'ajout de NVIDIA DLSS et du Raytracing



Un trailer de présentation : Cliquez ICI.



The Ascent de Neon Giant et Curve Digital est un jeu d'action et de rôle cyberpunk en solo et en coopération. Jouez avec jusqu'à trois amis, en local ou en ligne, dans ce jeu de tir à deux mains au rythme effréné, qui offre des graphismes magnifiques, une bande-son entraînante et une série de lieux uniques, à travers l'arcologie de The Ascent.



The Persistence ajoute NVIDIA DLSS et Raytracing le 11 juin 2021



Un trailer de présentation : Cliquez ICI.



he Persistence, le roguelike d'horreur et de tir à la première personne de Firesprite, a été lancé en mai dernier sur les ordinateurs de bureau et les casques de réalité virtuelle. Le 11 juin, le jeu recevra une mise à jour gratuite "Enhanced" qui introduira des reflets, des ombres et une illumination globale en temps réel, ainsi que NVIDIA DLSS pour améliorer les performances.



