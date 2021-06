Cougar présente le bureau de jeu : Le Mars Pro 150 RGB.



Cougar a annoncé un nouveau produit RGB pour les joueurs de tous horizons : le bureau de jeu Mars Pro 150. Le Mars Pro 150 comporte deux bandes RVB sur le côté du bureau, qui semble être de taille adéquate si le matériel informatique est la seule chose que vous posez habituellement dessus : 60 x 29,5 x 30 pouces (152 x 74,93 x 76,2 cm). Il est également doté d'un HUB qui peut servir de passerelle pour les configurations à plusieurs moniteurs : le HUB comprend 2 ports USB 3.0 A, 1 port USB Type-C (qui peut être utilisé comme entrée de moniteur afin que vous n'ayez pas à connecter votre ordinateur portable directement à un moniteur externe) et 1 port microphone et 1 port casque.



















Le pupitre de jeu est réglable en hauteur entre trois valeurs prédéfinies, à savoir 74, 93, 80 et 85,09 cm (29,5, 31,5 ou 33,5 pouces). Il présente également toutes les caractéristiques que l'on peut attendre d'un produit haut de gamme, notamment une finition en fibre de carbone pour que vous sentiez vraiment, vraiment, vraiment la vitesse. Aucun prix n'était disponible au moment de la rédaction de cet article, mais il suffit de regarder le bureau, son design et ses caractéristiques pour reconnaître qu'il ne sera probablement pas bon marché.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP