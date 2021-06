[COMPUTEX 2021] Thermaltake élargit la série Divider avec de nouvelles versions.



Thermaltake, la marque de premier plan en matière de boîtiers, de systèmes de refroidissement, de périphériques de jeu et de solutions de mémoire pour les passionnés de PC, présente une gamme complète de châssis de la série Divider lors de l'exposition virtuelle Thermaltake Expo 2021 de juin. Le nouveau modèle Air Edition, conçu pour offrir aux utilisateurs une meilleure option de ventilation du châssis, fait partie de la gamme Divider. En outre, le Divider 500 TG ARGB est disponible à la vente au cours du mois de juin 2021.







Le Divider 500 TG ARGB est livré avec trois ventilateurs frontaux ARGB préinstallés de 120 mm, compatibles avec les cartes mères RGB d'ASUS, GIGABYTE, MSI et ASRock. Le Divider 500 TG ARGB offre un panneau de quatre fenêtres en verre trempé de haute qualité de 3 mm d'épaisseur à l'avant, en haut, à gauche et à droite. Les panneaux en verre trempé de droite et de gauche sont dotés d'un design triangulaire spécial, et il comprend un panneau latéral gauche TG supplémentaire pour une meilleure vue et un panneau latéral droit en acier supplémentaire pour une meilleure circulation de l'air. La conception de la vitre transparente permet aux utilisateurs d'afficher et d'admirer pleinement tous les composants de leur système de refroidissement liquide.



Série Divider - Innovation en matière de design



La série Divider est célèbre pour son design inimitable. Elle est conçue avec des pièces triangulaires symétriques - panneau latéral et verre trempé sur les côtés gauche et droit. La série se décline en facteurs de forme Micro ATX et ATX et les emplacements d'extension PCI-E brevetés offrent des options sécurisées pour le montage vertical du GPU ou directement sur le MB avec une prise en charge de différentes longueurs de GPU dans la série. (Le Divider 200 ne prend en charge que les GPU verticaux) Le flux d'air peut être amélioré par le panneau latéral triangulaire intégré avec une ventilation latérale.



Divider 500/300/200- Différentes options de taille



Il existe trois modèles différents de la série Divider : 500, 300 et 200 pour permettre aux utilisateurs de choisir la taille qui leur convient. Le Divider 500 est un châssis mid-tower livré avec deux panneaux latéraux supplémentaires, l'un en verre trempé et l'autre en acier, permettant aux utilisateurs de passer de la semi-perspective à la perspective. En outre, il est doté d'un meilleur support matériel et prend en charge les solutions de refroidissement liquide DIY. Le Divider 300 est également un mélange d'éléments de style cadre ouvert avec des panneaux latéraux de style avant-gardiste et prend en charge les solutions de refroidissement liquide AIO. Le Divider 200 est une micro-case, offrant plus de flexibilité aux utilisateurs pour l'aménagement de l'espace.



Série Divider - Différentes éditions



En plus des différents modèles de la série Divider, nous avons maintenant lancé différentes versions : le TG classique, le TG ARGB sensationnel avec synchronisation de la carte mère et la nouvelle variante Air qui signifie airflow.



Divider TG ARGB Version- effets lumineux fascinants et synchronisation avec les cartes mères RGB

Les Divider 300 TG ARGB Black/Snow et Divider 500 TG ARGB Black/Snow sont tous équipés de trois ventilateurs frontaux ARGB de 120 mm préinstallés qui peuvent se synchroniser avec les logiciels de cartes mères RGB d'ASUS, GIGABYTE, MSI et ASRock. Ils sont adressables et offrent un éclairage de 16,8 millions de couleurs RVB et une ventilation inégalée. La simplicité des boîtiers noirs et blancs fait ressortir l'éblouissement des ventilateurs.



Divider Air Edition - un flux d'air plus fluide



La toute nouvelle série Divider Air est conçue autour du flux d'air. La caractéristique commune à tous les modèles est qu'au lieu d'être en verre, le panneau avant est en maille et est constitué de trous en forme de T qui représentent le logo TT. Par rapport aux panneaux traditionnels en verre ou en acier, le flux d'air est plus direct et la chaleur peut être extraite plus facilement ; et avec deux ventilateurs préinstallés à l'avant et à l'arrière, la version Air devrait atteindre de meilleurs résultats de refroidissement. De plus, l’Air est disponible en version noire et blanche.



Lors de notre Thermaltake EXPO de juin 2021, les modèles Divider suivants sont présentés :



- 500 : Divider TG ARGB (Snow), Divider 500 TG Air,

- 300 : Divider 300 TG Air (Snow),

- 200 : Divider 200 TG Air (Snow) et Divider 200 TG (Snow).



TECHPOWERUP