[COMPUTEX 2021] Intel : Rafraîchissement de Tiger Lake-U, solutions Mediatek 5G, NUC 11 Extreme.



En raison de la pandémie mondiale, l'événement annuel Computex de cette année à Taïwan se déroule virtuellement, mais toutes les grandes entreprises ont des keynotes pour présenter leurs dernières nouvelles et leurs marchandises. Intel ne fait pas exception à la règle et, cette année, les sujets les plus brûlants sont l'expansion ou le "rafraîchissement" de la série de processeurs Tiger Lake-U (comme nous l'avons confirmé en exclusivité à AnandTech en avril), mais aussi les premiers fruits d'une solution Intel 5G développée dans le cadre du partenariat avec MediaTek.







Tiger Lake-U Refresh



Au début de l'année, les prévisions d'Intel pour le second semestre 2021 étaient confuses. La société promettait de livrer sa gamme de Core de 12e génération "Alder Lake" à la fois pour les ordinateurs de bureau et les mobiles d'ici la fin de l'année, et il y avait une certaine confusion quant à savoir quel marché allait recevoir le matériel en premier. Alors qu'Intel développe ses gammes de produits en 10 nm et que les pénuries de silicium dans la chaîne d'approvisionnement se résorbent lentement, on s'attendait initialement à ce qu'Alder Lake soit introduit en premier pour les processeurs mobiles, étant donné que ceux-ci sont généralement plus petits et plus faciles à mettre sur le marché. Avec le lancement au premier trimestre 2021 de Rocket Lake (11e génération) pour les ordinateurs de bureau, il serait également logique de lancer d'abord un produit mobile, car celui-ci a été lancé au troisième trimestre 2020 (Tiger Lake-U).



Cependant, comme nous l'avons signalé le mois dernier, la route d'Intel pour les mises à jour de processeurs comporte un autre tremplin dont nous n'avions pas entendu parler auparavant. Dans le cadre de sa conférence Partner Connect destinée aux partenaires OEM et détaillants, Intel a révélé qu'il préparait une famille Tiger Lake-U Refresh pour les marchés des ordinateurs portables fins et légers. Lors de la présentation d'Intel où le rafraîchissement TGL-U a été mentionné, il a été précisé que le rafraîchissement ne s'appliquera qu'aux processeurs de 15 à 28 watts. Aujourd'hui, dans le cadre du Computex, les premiers éléments de ce rafraîchissement Tiger Lake-U sont mis en place.







Normalement, avec un rafraîchissement, nous nous attendons à une pile complète de processeurs, mais cette fois-ci, Intel n'en fournit que deux, du moins pour commencer. Au sommet de la pile se trouve le nouveau processeur halo, le Core i7-1195G7.



Le Core i7-1195G7 représente la première fois qu'Intel a activé la fréquence de 5,0 GHz sur un processeur de classe U (sans compter la série H35 qui n'est pas un processeur de série H mais de série U avec un nom stupide). Intel permet d'atteindre 5,0 GHz grâce à l'utilisation de Turbo Boost Max 3.0, qui est une technologie de " cœur favorisé " et le meilleur cœur du processeur peut atteindre cette vitesse.



Les autres spécifications du processeur comprennent une fréquence de base de 2,9 GHz (à 28W seulement, Intel n'a pas donné la fréquence de base de 12W ou 15W), une fréquence turbo de 4,6 GHz pour tous les cœurs lorsqu'ils sont dans la fenêtre turbo, et un nouveau pic de fréquence graphique de 1400 MHz sur la configuration graphique Xe-LP Iris de 96 unités d'exécution.



Le processeur possède quatre cœurs et huit threads, et supporte jusqu'à 64 Go de DDR4-3200 ou 32 Go de LPDDR4X-4266. Dans notre rapport initial, nous avions cru que les processeurs de rafraîchissement pourraient être les premiers à prendre en charge LPDDR5, étant donné que cela faisait partie des spécifications d'Intel lorsque la plateforme Tiger Lake-U a été lancée pour la première fois au troisième trimestre 2020. Nous n'avons encore vu aucun processeur Tiger Lake-U fonctionner avec LPDDR5, alors espérons que cela se concrétise peut-être plus tard cette année.



Le deuxième processeur est le Core i5-1155G7, un nouveau processeur Core i5 de pointe dans la famille qui dépasse le Core i5-1145G7. Comme le nouveau Core i7 halo, il bat le titulaire en échangeant la fréquence de base (-100 MHz à 28 W) contre un turbo de pointe (4,5 GHz, Turbo 2.0) et un turbo tout cœur (4,3 GHz).



Intel s'attend à ce que plus de 60 nouveaux modèles d'ordinateurs portables soient équipés des nouveaux processeurs Tiger Lake-U cette année, pour un total de 250 modèles Tiger Lake-U sur le marché mondial.



Solution Intel 5G 5000



En juillet 2019, Intel a vendu ses actifs 5G à Apple. À l'époque, Intel travaillait sur la technologie 5G depuis un certain temps, mais elle était très en retard sur le jeu. L'entreprise avait remporté un certain nombre de victoires clés en matière de conception sur la 4G, mais des rapports faisaient état d'un manque de performance et d'efficacité énergétique par rapport aux autres sur le marché. En fin de compte, Intel a décidé de vendre à Apple son activité chancelante de modems pour smartphones, qui n'avait jamais réellement dégagé de bénéfices, afin qu'Apple puisse développer sa propre conception intégrée verticalement. Intel, désormais sans solution 5G, a dû faire appel à des tiers pour le cross-branding. Insérez MediaTek.



En novembre 2019, Intel et MediaTek ont annoncé conjointement un partenariat pour apporter la connectivité 5G à ses processeurs. À l'époque, MediaTek était bien avancé dans sa solution 5G, notamment avec une activité florissante de processeurs pour smartphones à soutenir et la nécessité d'avoir une solution compétitive avec Qualcomm et Samsung. Dans le cadre de l'accord, plutôt que de simplement rebaptiser la solution créée par MediaTek, Intel allait définir son offre dans un arrangement de type semi-personnel. Aujourd'hui, longtemps après que MediaTek ait fourni des modems 5G avec ses propres processeurs mobiles, Intel dévoile la première solution productible de marque Intel issue du partenariat, probablement basée sur le T700 annoncé au milieu de l'année dernière.







L'Intel 5G Solution 5000 est un module M.2 d'une taille inhabituelle. Au lieu d'être un module standard 2230 ou 2242, ce qui signifie qu'il ferait 22x42mm, l'unité fait en fait 30x52mm. Sur une interface PCIe 3.0, il prend en charge la 5G Sub-6 GHz (la version plus large et plus lente de la 5G), la 4G LTE et la 3G WCFMA, avec une couverture géographique mondiale pour prendre en charge les opérateurs suivants :



- AT&T,

- Verizon,

- VDF,

- Telefonica,

- CMCC,

- Swisscom,

- Deutsche Telekom,

- SFB,

- Docomo,

- Orange,

- Sprint,

- CUC,

- CTC,

- Telstra,

- Optus,

- T-Mobile (EU),

- KDDI.



La solution, baptisée Fibocom FM350-GL, est compatible avec Windows, Chrome et Linux, et prend en charge 4700/1250 pour le téléchargement/téléchargement sur 5G. Avec la 4G LTE, les vitesses sont de 1600/150.



Intel cible les plateformes pour Tiger Lake et Alder Lake, mais Acer a déjà annoncé un routeur/base domestique doté de cette technologie.



NUC 11 Extreme



En guise d'avant-goût, Intel a également dévoilé le kit NUC Extreme de nouvelle génération, basé sur les processeurs Tiger Lake-H de 11e génération. Le nouveau design suit la stratégie PCIe Element d'Intel, selon laquelle la majeure partie de la machine se trouve sur une carte PCIe et un GPU complet est connecté via un riser combiné, le tout dans un seul boîtier, permettant une expérience de jeu premium avec un processeur mobile.







L'aperçu que nous avons vu présentait le nouveau châssis, avec le logo tête de mort RVB d'Intel. On nous a dit d'attendre plus d'informations plus tard dans l'année de la part de l'équipe NUC.



