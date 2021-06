[COMPUTEX 2021] Addlink annonce trois nouveaux produits mémoire.



addlink vient d'annoncer trois de ses prochains produits addGame, à savoir le SSD X95 M.2 PCIe 4.0, la mémoire DDR4 SPIDER 4 et SPIDER X4 au Computex 2021. addlink a présenté la gamme complète des produits SSD M.2 NVMe d'addlink et a mis ces produits en avant pour que les participants puissent les découvrir virtuellement.



Fort du succès du SSD X70 d'addGame, addGame présente maintenant le SSD M.2 PCIe 4.0 haute performance - X95, la mémoire DDR4 overclocking - SPIDER 4 et SPIDER X4. Ces trois produits sont non seulement dotés d'un aluminium de haute qualité mais aussi de circuits intégrés étroitement blindés qui optimisent la stabilité et la compatibilité en cas de charge de travail importante ou de jeux haute définition.







La SSD d'addlink présente en avant-première la nouvelle série de produits addGame.



SPIDER 4 : la dernière mémoire DDR4 d'addlink qui peut atteindre des vitesses allant jusqu'à DDR4-4600 MHz associé à des timings rapides CL16-CL20. Elle est conçue exclusivement avec un Spider noir sur le dissipateur thermique en aluminium de haute qualité qui permet la dissipation ultra chaude.



Le SPIDER X4 : Le Spider X4 est doté d'une bande lumineuse grand angle et de LED RVB éclatantes. Il est également construit avec les meilleurs composants qui offrent des vitesses allant jusqu'à 4200 Mhz couplé avec CL16-20 rapide et conçu pour se synchroniser avec presque tous les logiciels d'éclairage RVB.



X95 SSD : Le X95 SSD est l'un de nos prochains SSD M.2 Gen4x4 haute performance. Non seulement le modèle X95 peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 7100 Mo/s, mais son dissipateur thermique 3D Fin-Array peut également réduire les températures jusqu'à 30%, ce qui permettra au X95 de maximiser ses performances et d'améliorer sa stabilité tout au long de sa durée de vie.



La série addGame est compatible avec les plates-formes Intel et AMD, ce qui donne aux gros joueurs et aux amateurs de matériel informatique la possibilité de construire le système "légendaire".



