[COMPUTEX 2021] THERMALTAKE : Points forts du discours du PDG.



Thermaltake, la marque leader de PC DIY premium pour le refroidissement, le matériel de jeu et les solutions de mémoire d'Enthusiast, est ravie d'annoncer le lancement de la première série de produits multicolores de Thermaltake comprenant, des châssis, des mémoires, des alimentations et des chaises de jeu lors de l'exposition virtuelle Thermaltake Expo June 2021.



"Alors que nous entrons dans une nouvelle saison, Thermaltake est prêt à présenter de nouvelles couleurs audacieuses. Nous lançons plusieurs produits emblématiques préférés des fans dans différentes couleurs. Nous voulons offrir à notre public - les joueurs, les modders et les passionnés de PC DIY - davantage d'options de personnalisation. Choisissez votre couleur et votre design et faites "Votre MOD, à votre façon" a déclaré Kenny Lin, le PDG de Thermaltake.



Le concept est de fournir des produits plus colorés et personnalisés au public, leur permettant d'avoir plus d'options de construction et de pouvoir choisir les couleurs qui reflètent le mieux leur humeur et leur personnalité. Le premier modèle de la gamme est la série turquoise qui comprend le Tower 100 Turquoise et le TOUGHRAM RGB Turquoise 3600 MHz. Le lancement de ces modèles de couleur spéciale donne aux utilisateurs plus d'options et de flexibilité pour choisir de modder leur PC et de l'assortir au ton de décoration de leur propre espace. Thermaltake est prêt à présenter à tous les passionnés de PC un régal pour les yeux.



Le châssis Mini Tower 100 : Turquoise, or métallisé et vert foncé







Le Tower 100 est un châssis miniature, mais délicat avec un design de corps vertical. Il est équipé de trois fenêtres en verre trempé de 4 mm à l'avant, à gauche et à droite, offrant une vue panoramique et un moyen facile pour les utilisateurs d'accéder à l'intérieur en retirant le panneau supérieur. En outre, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter des performances de refroidissement grâce aux deux ventilateurs standard de 120 mm préinstallés.



Grâce à son agencement interne sophistiqué, il permet de rationaliser la gestion des câbles et assure une entrée et une sortie d'air fluide pour maintenir une température intérieure basse. Le Tower 100 offre une excellente compatibilité en ce qui concerne le dégagement de l'intérieur du châssis. Le châssis supporte un refroidisseur de CPU d'une hauteur maximale de 190 mm, un VGA d'une longueur maximale de 330 mm et une alimentation d'une longueur maximale de 180 mm. Il est donc livré avec deux supports latéraux pour les SSD 2,5" et deux supports pour les disques durs 2,5"/3,5" à l'arrière (sans ventilateur arrière).



Mémoire : TOUGHRAM RGB Turquoise et Racing Green DDR4 3600 MHz (8 GB x 2)







La série TOUGHRAM RGB présente un design unique qui se distingue des modules de mémoire de jeu standard. Thermaltake a déjà présenté les nouveaux modèles Racing Red et Metallic Gold. Les tout nouveaux modèles Turquoise et Racing Green viennent s'ajouter à la gamme et seront présentés à la Thermaltake Expo. Thermaltake s'efforce d'offrir aux utilisateurs des options plus créatives pour créer un style unique qui se démarque des autres.



Construit avec des composants de la plus haute qualité aux normes les plus élevées, tous les circuits intégrés du TOUGHRAM RGB sont étroitement blindés et revêtus d'un PCB à dix couches, construit avec des doigts en or 10μ et des couches internes en cuivre 2oz pour améliorer la stabilité. Doté de 10 LED adressables super lumineuses, le TOUGHRAM RGB offre 16,8 millions de couleurs RVB à spectre complet avec des effets lumineux dynamiques.



Les utilisateurs peuvent sélectionner les effets lumineux préférés parmi plus de 25 modes et surveiller en temps réel la température, la fréquence et les performances via une interface conviviale. En outre, le module peut être synchronisé avec des composants compatibles TT RGB Plus pour créer un thème d'éclairage LED époustouflant pour le PC construit par le logiciel d'édition de lumière NeonMaker. NeonMaker permet aux utilisateurs de réaliser des configurations d'éclairage avancées afin de personnaliser la chronologie des effets lumineux.



Alimentations : TOUGHPOWER GF1 650/750/850W Snow







Les alimentations TOUGHPOWER de la série GF1 Gold ont maintenant une apparence blanche comme la neige et sont disponibles en trois options de puissance : 650 W/750 W/850 W. Cela faisait un moment que Thermaltake n'avait pas mis sur le marché une alimentation de couleur blanche. Mais depuis lors, la série TOUGHPOWER permet aux utilisateurs d'avoir encore plus d'options lors de la construction de leurs systèmes, comme par exemple une construction complète sur le thème du blanc.



De plus, les alimentations TOUGHPOWER GF1 Gold Series sont livrées avec une plate-forme sans câble qui relie le panneau arrière et le PCB avec une plaque de cuivre pour une meilleure dissipation de la chaleur, ce qui résout le problème des câbles désordonnés et améliore la qualité de la puissance de sortie. Le bloc d'alimentation est livré avec un câble plat à profil bas entièrement modulaire qui permet aux utilisateurs de choisir le câble tout en alimentant le système à une tension avantageuse.



Cette série garantit des performances continues, stables et silencieuses grâce à un ventilateur à paliers hydrauliques de 140 mm avec des contrôles intelligents du régime et des condensateurs principaux japonais de première qualité. De plus, toutes les ondulations sont inférieures à 30 mV sur +12V, +5V ou +3,3V de 0 à 100 % de charge pour assurer un fonctionnement plus stable et permettre aux composants clés de fonctionner plus longtemps. La régulation de la tension est fixée à ±2% maximum pour les principaux rails et est plus stricte que la norme Intel de ±5% pour répondre aux performances les plus élevées.



Lors de l'EXPO 2021 de Thermaltake en juin, la série GF1 Snow est dévoilée. Le PSU blanc est assez rare sur le marché, et il a l'air encore plus fascinant, assorti à notre châssis Snow edition.



Fauteuils de jeu RGENT E700/E700 GT en cuir véritable







La nouvelle chaise de jeu Thermaltake porte les expériences de jeu à un niveau supérieur. Cette chaise de jeu combine le meilleur des deux mondes : l'esthétique d'un design de type vaisseau spatial et la fonctionnalité. Les fauteuils de jeu ARGENT E700/E700 GT en cuir véritable se concentrent sur le design unique d'un fauteuil à dossier incurvé d'une seule pièce et sur l'aspect coloré tentant ; outre son argent métallique initial, divers coloris sont disponibles : noir, blanc, gris espace, vert, bleu et orange.



La série ARGENT E700 est dotée d'un appui-tête réglable et d'un siège recouvert de cuir véritable avec un système de ventilation pour assurer le confort du fauteuil. Les poignées latérales d'inclinaison et d'élévation permettent des réglages à la volée. Il est équipé d'un mécanisme de commande à fil avec plusieurs positions verrouillables, d'un ressort à gaz de classe 4 pour les réglages de la hauteur, d'une base en alliage d'aluminium 5 étoiles de première qualité et de grandes roues pivotantes de 3 pouces qui assurent la stabilité et la sécurité.



TECHPOWERUP