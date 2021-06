[COMPUTEX 2021] MSI dévoile officiellement les cartes mères MAG X570S Tomahawk WiFi MAX et X570S Torpedo MAX, ainsi que les cartes MPG et MEG X570S.



MSI a officiellement dévoilé ses toutes nouvelles cartes mères X570S qui offrent un refroidissement silencieux de la PCH, de meilleures E/S et des designs améliorés par rapport aux cartes existantes basées sur le chipset X570. MSI a d'abord annoncé les cartes mères MAG, qui seront bientôt suivies des variantes MPG et MEG.







MSI MAG X570S Tomahawk WiFi MAX et X570S Torpedo MAX dévoilés, les séries haut de gamme MPG et MEG également présentées



Dans la fuite précédente, nous avons rapporté que MSI travaillait sur au moins 8 nouvelles cartes mères X570S refresh dont la X570S Gaming Carbon Max WiFi que nous avons également donné un petit teaser ici.



Les cartes mères comprennent :



- MEG X570S GODLIKE MAX,

- MEG X570S ACE MAX,

- MEG X570S UNIFY-X MAX,

- MPG X570S GAMING CARBON MAX WIFI,

- MPG X570S GAMING EDGE MAX WIFI,

- MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI,

- MAG X570S TORPEDO MAX,

- X570S PRO-MAX WIFI,

- X570S-A PRO MAX.







Carte mère MSI MAG X570S Tomahawk WiFi Max







Avec la MSI X570S Tomahawk Max, nous avons affaire à un design légèrement rafraîchi, le changement majeur étant le refroidissement passif de la PCH X570. La carte mère comporte toujours le même nombre d'entrées/sorties et de dissipateurs thermiques, mais une chose qui pourrait avoir été légèrement mise à jour est l'alimentation du CPU. Nous n'avons pas d'informations exactes pour le moment, mais il semble qu'elle ait été légèrement modifiée pour permettre un meilleur overclocking sur la gamme de processeurs Ryzen 5000 Desktop d'AMD.



Carte mère MSI MAG X570S Torpedo Max







Avec la MSI X570S Torpedo Max, nous sommes en présence d'un tout nouveau produit de la gamme X570 de MSI. La gamme B550 comprenait une variante Torpedo, mais elle n'a rien à voir avec la nouvelle variante présentée ici. MSI utilise la nouvelle esthétique bleue et noire qui offre une touche agréable et il semble que la carte mère est un design légèrement inférieur de la Tomahawk qui conserve la solution de livraison de puissance, mais manque un couple d'E/S et dispose également d'un dissipateur M.2 en moins.







Le MSI X570S Torpedo Max devrait offrir des performances similaires à un prix inférieur, ce qui est toujours bon pour les consommateurs.



MSI a également annoncé son produit phare X570S, la MEG GODLIKE MAX, qui sera également lancé au cours du prochain trimestre. Attendez-vous à voir ces cartes mères dans la catégorie des moins de 200 $ US lorsqu'elles seront lancées dans les semaines à venir.



