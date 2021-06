[COMPUTEX 2021] Dell dévoile les ordinateurs portables de jeu Alienware x15 et x17 dotés d'une NVIDIA GeForce RTX 3080 dans un design ultra-mince.



Il y a 3 semaines, Dell a annoncé ses nouveaux ordinateurs portables équipés de processeurs Intel Tiger Lake-H, mais a également annoncé l'Alienware x17. Aujourd'hui, Dell a finalement dévoilé les ordinateurs portables de jeu de la série x qui présentent un design ultra-mince.







Le Dell Alienware x15 est ultra-mince (15,9 mm) et parvient à refroidir une NVIDIA GeForce RTX 3080 et un Intel Core i9-11900H



Pour obtenir le profil ultra-plat de l'Alienware x15 et x17, Dell a dû repenser son système de refroidissement afin de pouvoir refroidir les composants les plus puissants. L'une des plus grandes améliorations est le nouveau matériau d'interface thermique Element 31, composé d'un métal liquide encapsulé de Gallium-Silicone. Il dispose également d'une conception à quatre ventilateurs pour maximiser le refroidissement et tire même parti de l'intelligence artificielle avec sa technologie de contrôle Smart Fan qui utilise des capteurs pour contrôler individuellement chaque ventilateur.































En ce qui concerne les composants, l'Alienware x17 est équipé du Core i9-11980HK d'Intel de 11e génération Tiger Lake. Même avec son design ultra-mince, il réussit à avoir jusqu'à une NVIDIA GeForce RTX 3080 avec un TDP de 165W. Il est équipé d'un maximum de 64 Go de mémoire DDR4-3466 et de deux SSD M.2 NVME de 2 To en configuration RAID 0. Les options d'affichage sont un panneau 4K de 17,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un panneau FHD de 17,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 360 Hz. L'Alienware x15 est équipé d'un processeur Intel Core i9-11900H et de 32 Go de mémoire DDR4-3200. Il est également équipé d'une NVIDIA GeForce RTX 3080 et dispose de la même option pour la configuration du stockage. Les deux options d'affichage sont un panneau QHD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un panneau FHD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 360 Hz.















Le design de l'ordinateur portable est passé du classique refroidisseur plus léger à l'intérieur au design " Dark Core ", vu pour la première fois sur l'ordinateur portable de jeu Alienware m15. Dell affirme que le design " Dark Core " réduit les reflets de l'écran sur le clavier. En ce qui concerne l'épaisseur de l'ordinateur, le x15 ne fait que 15,9 mm et le x17 20,9 mm, ce qui en fait des ordinateurs portables de jeu extrêmement fins. Les ordinateurs portables comprennent même un éclairage abondant avec des LED programmables individuellement (100 micro-LED sur le x17 et 90 sur le x15) qui sont contrôlées dans l'Alienware Command Center.



Les Dell Alienware x15 et x17 sont actuellement disponibles dans des configurations limitées, mais toutes les configurations seront disponibles le 15 juin 2021. L'Alienware x15 sera proposé à partir de 1 599.99 Dollars et le x17 à partir de 2 099.99 Dollars.



WCCFTECH