[COMPUTEX 2021] MSI présente pour la première fois sa carte graphique GeForce RTX 30 SUPRIM 35th Anniversary Limited Edition.



MSI a présenté sa prochaine carte graphique en édition limitée, la GeForce RTX 30 SUPRIM 35th Anniversary Edition, qui commémore les 35 ans de présence de MSI dans l'industrie technologique.







MSI présente la carte graphique GeForce RTX 30 SUPRIM 35th Anniversary, une variante en édition extrêmement limitée







La carte graphique MSI GeForce RTX 30 SUPRIM 35th Anniversary Edition sera un produit en édition limitée. La carte graphique a le même design que les cartes existantes de la série SUPRIM mais inclut des croquis gravés des cartes graphiques Twin Frozr de la génération précédente sur la plaque arrière et le capot, ce qui lui donne un aspect plus premium.



MSI ne dit pas sur quelle variante spécifique de la gamme GeForce RTX 30 cette carte serait basée, mais pour célébrer un grand lancement comme celui-ci, la carte devrait être une RTX 3080 Ti ou la RTX 3090. La carte est alimentée par des connecteurs triples à 8 broches, a un design à deux bios et dispose d'un éclairage RVB.



Carte graphique MSI GeForce RTX 30 SUPRIM 35th Anniversary Edition Refroidissement et conception



MSI a incorporé et affiné quelques éléments dans le nouveau design Tri Frozr pour le SUPRIM X qui est maintenant appelé Tri Frozr 2S tandis que les variantes Gaming X Trio disposent du refroidissement Tri Frozr 2. Tout d'abord, le ventilateur TORX 4.0 utilise un design en anneau qui relie deux pales de ventilateur l'une à l'autre pour augmenter le flux d'air vers le dissipateur thermique interne. Ces ventilateurs sont constitués d'un double roulement à billes qui assure un fonctionnement silencieux en cas de fortes charges.







Outre les ventilateurs de refroidissement, le nouveau dissipateur VIP a été conçu pour être plus dense en utilisant le tout nouveau design d'ailettes 2.0 à courbure ondulée. Le nouveau dissipateur utilise des déflecteurs pour permettre à plus d'air de passer à travers les ailettes en douceur, sans provoquer de turbulences qui entraîneraient des bruits indésirables. MSI estime une baisse des températures de 2 degrés (C) avec la nouvelle conception par rapport au système de refroidissement de la génération précédente.



























En ce qui concerne le dissipateur thermique, ce bloc massif est composé de sept caloducs en cuivre de forme carrée dont la conception est plus concentrée afin de transférer plus efficacement la chaleur de la base en cuivre au dissipateur thermique. La base elle-même est une plaque de base solide plaquée de nickel, transférant la chaleur aux caloducs de manière très efficace. Pour couronner le tout, MSI utilise son Thermal Compound X exclusif qui est censé offrir une interface thermique et un transfert de chaleur plus élevés par rapport aux applications TIM traditionnelles. La variante 35th Anniversary Edition devrait être lancée dans les mois à venir.



WCCFTECH