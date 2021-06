[COMPUTEX 2021] Le partenariat entre AMD et Samsung permettra d'intégrer le Variable Rate Shading et le Ray Tracing aux SoC Exynos.

Et







Lors de son événement Computex, AMD a fait la lumière sur son partenariat IP avec Samsung. Nous savions déjà qu'il s'agirait d'une collaboration plus étroite que la plupart des accords de licence de propriété intellectuelle, car AMD a annoncé lui-même qu'il s'agirait d'une solution semi-personnalisée conçue par les deux sociétés. Lisa Su, PDG d'AMD, a décrit la technologie qui sera intégrée dans le prochain SoC Exynos de Samsung comme étant basée sur RDNA2 - mais il est probable qu'il s'agisse simplement d'une perspective de marketing et de clarté sur la technologie d'AMD mise en œuvre, car entre la conception de RDNA2 et l'annonce du partenariat avec Samsung, beaucoup d'eau a nécessairement coulé sous le pont de la propriété intellectuelle graphique d'AMD.







Lisa Su a toutefois confirmé que deux technologies RDNA2 clés se retrouveront dans l'Exynos de Samsung : Variable Rate Shading (VRS) et Raytracing. Ce n'est pas la première fois que le VRS fait son apparition sur un SoC mobile - il a déjà été implémenté par Qualcomm dans le GPU Adreno 660 (faisant partie du SoC Snapdragon 888). Cependant, le Raytracing semble être une première pour le marché des SoC, et Samsung pourrait bien devancer la concurrence dans son temps de mise sur le marché avec cette technologie. Plus de détails seront certainement partagés à mesure que nous nous rapprochons de la sortie du légendaire Exynos en partenariat avec AMD.



TECHPOWERUP