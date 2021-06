Kingston Technology lance sa nouvelle marque haute performance pour les passionnés de Gaming : Kingston FURY.



Paris – 1er juin 2021 – Kingston Technology Europe Co LLP, filiale de Kingston Technology Company, Inc. et leader mondial de produits mémoire-vive et de solutions technologiques, annonce aujourd’hui le nom de sa nouvelle marque haute performance, dédiée à tous les passionnés et joueurs : Kingston FURY. S'appuyant sur le succès incroyable des produits HyperX, Kingston renomme ainsi sa gamme de produits DRAM, flash et SSD dédiés au jeu en Kingston FURY, et y inclus toutes ses ressources et connaissances afin de créer la prochaine génération de produits ultra performants.



Kingston FURY marque l’évolution des solutions de mémoire de pointe, hautes performances, destinées aux passionnés et aux joueurs, conçues par le plus grand fabricant indépendant de mémoire au monde, en s’appuyant sur trois décennies d'expertise de Kingston en matière d'ingénierie, de fabrication et de service client. La position de leader de l’entreprise dans l'industrie DRAM montre qu'elle a la passion, la détermination et les ressources nécessaires pour faire de Kingston FURY la première solution de mémoire haute performance, pour les passionnés et les joueurs sur le marché.



L'expertise technique de Kingston, qui est à l'origine de nombreux records d'overclocking et de récompenses obtenues par la gamme HyperX depuis 2002, se confirme dans cette nouvelle ère de solutions DRAM et flash hautes performances. Depuis le début, Kingston a toujours été impliqué, que ce soit au niveau de l’ingénierie, de la fabrication ou encore du service client qui a une renommée mondiale.



"Nous sommes extrêmement fiers de lancer la nouvelle marque Kingston FURY, qui représente les modules de mémoire les plus performants pour les passionnés de PC et les joueurs", déclare Bernd Dombrowsky, vice-président des ventes et du marketing de Kingston EMEA. "La force et le leadership mondial de Kingston en tant que fabricant de solutions DRAM et flash démontrent fermement notre dévouement à proposer les meilleurs produits aussi bien en termes de performance que de fiabilité."



Kingston dévoilera bientôt sa gamme complète d'offres Kingston FURY DDR4 et DDR3, et lancera au quatrième trimestre les très attendus modules de mémoire DDR5 qui font actuellement l'objet de tests de compatibilité et de validation auprès des fournisseurs de cartes mères.



Kingston FURY se composera des catégories suivantes :



- Kingston FURY Renegade: Vitesses élevées et faibles latences pour des performances exceptionnelles. Leader des performances haut de gamme (en RGB et non-RGB) avec des fréquences DDR4 allant jusqu'à 5333 MHz.

- Kingston FURY Beast: La mémoire Kingston, très plébiscitée par les amateurs de jeux vidéo, est la solution idéale pour une mise à niveau, performante et rentable (en DDR3 et DDR4 RGB et non-RGB), avec des vitesses allant jusqu'à 3733 MHz.

- Kingston FURY Impact: Performances accrues des SO-DIMM pour les ordinateurs portables, les NUC et autres PC de petits formats (en DDR3 et DDR 4) avec des vitesses allant jusqu'à 3200 MHz.





Le nom de la marque s'appuie sur la gamme de produits de mémoire FURY (créée en 2014), déjà très populaire et perpétue la tradition Kingston qui consiste à proposer des DRAM ultra-performantes et ultra-fiables pour les passionnés de PC et les gamers. Avec l'engagement de Kingston dans le domaine du gaming, de nouvelles annonces mondiales seront bientôt faites pour annoncer nombreuses équipes esports qui rejoindront l'équipe Kingston FURY.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



