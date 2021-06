[COMPUTEX 2021] NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12 Go, la carte graphique de jeu ultime officielle.



NVIDIA a officiellement dévoilé son tout nouveau vaisseau amiral pour le jeu, la GeForce RTX 3080 Ti. Cette carte graphique remplace les anciens modèles Ti, offrant des performances jusqu'à 50 % plus rapides que celles de la 2080 Ti et 2 fois plus élevées que celles de la 1080 Ti.







NVIDIA dévoile sa carte graphique de jeu phare GeForce RTX 3080 Ti Ampere, plus de 10 000 cœurs et 12 Go de mémoire GDDR6 pour 1199 $



La NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti est une carte graphique que l'on attendait depuis longtemps. Nous en avons entendu parler depuis le lancement d'Ampere l'année dernière, mais nous n'avons jamais pu voir la carte jusqu'à maintenant. Eh bien, les rideaux se sont finalement levés et nous pouvons voir la carte graphique tant attendue en action. NVIDIA déclare que la RTX 3080 Ti vise à être la carte graphique la plus rapide pour les jeux en 4K.



















Spécifications de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti



La carte graphique GeForce RTX 3080 Ti 12 Go FE (Founders Edition) de NVIDIA devrait présenter le design du PCB PG132-SKU18 et le cœur graphique GA102-225-KD-A1. Le GPU GA102-225 a également changé depuis la dernière fois que nous l'avons vu et comprendra désormais 10240 cœurs CUDA dans un total de 80 unités SM. Le GPU a une vitesse d'horloge de 1365 MHz en base et de 1665 MHz en boost, ce qui est plus lent que les GPU GeForce RTX GA102 existants.







En ce qui concerne la mémoire, la carte disposera de 12 Go de mémoire GDDR6X. Contrairement aux vitesses de 19,5 Gbps de la RTX 3090, la GeForce RTX 3080 Ti conserverait les mêmes vitesses de mémoire que la RTX 3080 à 19 Gbps. Puisque nous obtenons 12 Go de mémoire, la NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti utilisera une interface de bus de 384 bits, ce qui équivaut à une bande passante totale de 912 Go/s. Ainsi, alors que nous voyons une réduction de 8 Go de VRAM par rapport à la spécification précédente, l'interface de bus plus grande devrait conduire à une plus grande bande passante de la mémoire.



Le TGP de la carte est fixé à un niveau légèrement supérieur à celui de la RTX 3080, soit 350 watts. C'est certainement nécessaire pour alimenter les cœurs supplémentaires, donc NVIDIA pourrait avoir à optimiser un peu les horloges ici. En termes de performances, la carte graphique est censée être aussi rapide que la RTX 3090 mais avec la moitié de la mémoire et la technologie LHR activée. En ce qui concerne les chiffres de calcul, la RTX 3080 Ti offre 34 shader TFLOPs, 67 RT-TFLOPs, et 273 Tensor TFLOPs (Sparsity).











Le design de la carte est similaire à celui des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition existantes. NVIDIA n'a pas opté pour le design BFG encombrant de la RTX 3090 et a conservé le design FE Flow-Through à deux fentes, plus standard et refroidi par air. La carte est alimentée par un seul connecteur Microfit à 12 broches. Les sorties d'affichage comprennent 1 HDMI 2.1 et trois connecteurs DP 2.0. La carte sera disponible à la vente le 2 juin au prix de 1199 dollars américains. Attendez-vous à ce que plusieurs modèles personnalisés soient annoncés prochainement par les partenaires de la carte NVIDIA.



WCCFTECH