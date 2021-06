Sabrent surfe sur la vague des crypto-monnaies Chia et annonce des disques durs SSD "Plotripper" d'une endurance de 54 000 TBW.



Sabrent, qui est devenu l'un des go-tos dans le monde du Chia plotting et de l'agriculture en raison du rapport prix/performance/endurance de ses SSD NVMe Rocket, a annoncé une nouvelle série de produits spécifiquement développés et commercialisés pour les foules de Chia plotting. Leurs nouveaux SSD Plotripper (qui s'abreuvent d'une référence assez évidente au Threadripper d'AMD) ont été conçus pour supporter les durs cycles d'écriture pour le traçage Chia. Le traçage est le processus dans lequel vous calculez les parcelles générées par la cryptographie, et qui peut engager les SSD sur une charge de travail d'écriture de 1,6 To par parcelle de 101 Go. Le tracé terminé est ensuite généralement déchargé sur un périphérique de stockage lent et volumineux (tel qu'un disque dur externe), où il reste en attente de défis réseau ad-infinitum. Au moment de la rédaction du présent document, le stockage total consacré à la culture du chia est estimé à 14 exaoctets.











Les nouveaux produits Plotripper sont disponibles dans une variante grand public et une variante "pro". Le Sabrent Plotripper grand public offre une endurance de 10 000 TBW pour sa capacité de 2 To, ce qui est déjà l'une des plus élevées disponibles dans les disques grand public (jusqu'à présent). Les versions Pro, quant à elles, promettent une endurance de 27 000 TBW pour la capacité de 1 To et une endurance stupéfiante de 54 000 TBW pour la capacité de 2 To. Aucun prix n'a été annoncé pour l'instant, mais il est certain que ces SSD seront parmi les plus recherchés par ceux qui envisagent de se lancer dans la "culture" du chia - et leur prix sera certainement adapté.



TWEAKTOWN