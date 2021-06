ASRock annonce les cartes mères X570S et B550 PG Riptide.



Le fabricant de cartes mères ASRock, leader mondial, est fier d'annoncer ses dernières cartes mères X570S & B550 PG Riptide pour les processeurs AMD Ryzen AM4. "Riptide tire son nom d'un type spécifique de courant d'eau avec une forte vague qui se produit dans l'océan. C'est la philosophie de conception des cartes mères de la série PG Riptide d'ASRock", a déclaré Chris Lee, directeur général de la division cartes mères et périphériques de jeu d'ASRock.







La Riptide est une nouvelle équipe de la série Phantom Gaming. Ces cartes mères de la série Riptide, au design élégant, sont armées jusqu'aux dents d'un équipement conçu pour répondre aux besoins quotidiens des joueurs, sans grever leur compte en banque, contrairement à d'autres cartes mères haut de gamme aux spécifications similaires.



Qualité et stabilité sans compromis



Les cartes mères basées sur la technologie AMD X570 nécessitent généralement un refroidissement actif du chipset. Cependant, grâce à une mise à jour du microcode d'AMD et à un réglage fin du BIOS par les ingénieurs d'ASRock, la carte ASRock X570S PG Riptide offre désormais un design révolutionnaire sans ventilateur pour garantir un fonctionnement plus silencieux et une meilleure fiabilité. Conçu pour des performances sans compromis, les passionnés de PC seront attirés par le design VRM à 10 phases utilisant des circuits intégrés Dr.MOS et un Power Choke de 60 A sur les cartes mères X570S et B550 PG Riptide. Cette conception VRM haut de gamme fournit une puissance fluide et abondante, même aux CPU 16 cœurs AMD Ryzen les plus exigeants, pour des jeux quotidiens à la limite.



Ports Lightning Gaming ASRock



En plus d'offrir deux emplacements M.2 NVMe SSD, M.2 Armor, et un emplacement M.2 dédié à la carte Wi-Fi, il y a également de nombreux ports USB internes et externes pour les périphériques. Les ports ASRock Lightning Gaming Ports sont dotés de voies de signal USB personnalisées pour s'adapter aux dernières souris de jeu avec des taux d'interrogation ultra élevés. La conception traditionnelle des signaux USB ne peut pas supporter entièrement les périphériques de jeu à taux de rapport ultra-élevé, ce qui limite leurs performances et l'expérience de l'utilisateur.



Mise en réseau Killer E3100 2,5 Gbps



Les cartes mères X570S et B550 PG Riptide sont toutes deux dotées de la connectivité Ethernet Killer E3100 2,5 Gbps, qui prend en charge le moteur Killer Prioritization Engine pour une mise en réseau des plus fiables. Le Killer Prioritization Engine peut identifier des milliers de jeux, d'applications et de sites Web pour donner la priorité aux jeux et aux besoins de connectivité les plus exigeants en temps réel, offrant ainsi des expériences en ligne ininterrompues avec un meilleur débit et une latence minimale.



Audio Nahimic



La qualité audio est cruciale pour les machines de jeu haut de gamme. Avec Nahimic Audio, ASRock s'assure que les cartes mères X570S & B550 PG Riptide sont équipées du meilleur son de leur catégorie. Que vous utilisiez un casque, un écouteur ou un ensemble de haut-parleurs via USB, analogique ou même HDMI, Nahimic Audio vous offre l'expérience d'écoute la plus engageante.



Support de carte graphique ASRock



Un support de carte graphique est fourni avec les cartes mères X570S et B550 PG Riptide. Sa conception universelle garantit que même les cartes graphiques les plus lourdes peuvent être maintenues en toute sécurité dans le châssis. Il suffit de le fixer à votre carte mère et au châssis à l'aide des vis fournies, puis de faire glisser le support à la hauteur requise pour supporter votre carte graphique.



Les nouvelles cartes mères de la série PG Riptide sont destinées aux joueurs qui recherchent des caractéristiques matérielles complètes pour le jeu. Sans compromis et conçue pour répondre à tous les besoins des joueurs avec un punch puissant, la série PG Riptide est la carte mère parfaite pour chaque configuration de jeu.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP