Le design IHS du processeur AMD Ryzen 7000 Series "Raphael" Zen 4 fait l'objet de fuites.



AMD se prépare à changer un peu les choses avec sa prochaine plateforme AM5. Cette nouvelle plateforme apportera des changements significatifs dans la conception du socket et du boîtier du processeur, où nous verrons de nouveaux choix et décisions en matière de conception. Pour commencer, tous les processeurs fabriqués pour la plate-forme AM5 seront dans une configuration LGA (Land Grid Array), très similaire à celle d'Intel. Grâce au rendu d'ExecutableFix, nous avons pu voir exactement à quoi ressemblera le nouveau design LGA. Et aujourd'hui, nous pouvons voir plus de détails sur le design du dissipateur thermique intégré (IHS) du prochain processeur Raphael d'AMD.



L'IHS a pour but de répartir la chaleur loin de la puce et de la dissiper efficacement. Cependant, les conceptions IHS peuvent parfois être très intéressantes. Selon ce rendu d'ExecutableFix, le prochain design Raphael d'AMD, basé sur le noyau Zen 4, présentera un design IHS unique, que l'on peut voir ci-dessous.







Comme vous pouvez le voir, l'IHS est très similaire à celui que l'on trouve sur le design HEDT Skylake-X d'Intel, maintenant abandonné, illustré ci-dessous. Sous Skylake-X se trouve une configuration à double substrat, qui est protégée par l'IHS en forme d'araignée.











Serait-ce la même raison pour laquelle AMD a décidé d'utiliser ce design IHS, ou y a-t-il quelque chose d'autre en jeu ici ? Il ne nous reste plus qu'à attendre de nouvelles informations pour le savoir.



TWITTER (ExecuFix)