QNAP lance la série de commutateurs non gérés à 6 ports QSW-2104, avec 10GbE et 2.5GbE.



QNAP Systems, Inc, un innovateur de premier plan dans le domaine des solutions informatiques et de stockage, a lancé aujourd'hui la série de commutateurs non gérés QSW-2104 faciles à utiliser, comprenant le QSW-2104-2S (avec 2 ports 10 GbE SFP+ et 4 ports 2,5 GbE RJ45) et le QSW-2104-2T (avec 2 ports 10 GbE RJ45 et 4 ports 2,5 GbE RJ45). Avec son installation plug-and-play, sa conception sans ventilateur quasi-silencieuse, sa conformité à la norme IEEE 802.3az et sa détection et son blocage automatiques des boucles, la série QSW-2104 constitue le choix idéal pour créer des environnements réseau haut débit abordables à domicile et sur le lieu de travail.







" Dotée d'une connectivité 10 GbE et 2,5 GbE dans un seul appareil, la série QSW-2104 peut connecter divers appareils exigeants en bande passante et aider les utilisateurs à créer un réseau hybride à haut débit à domicile et sur le lieu de travail. Cela est particulièrement utile pour accélérer le transfert de fichiers, les applications de machines virtuelles, le streaming/partage de vidéos et les tâches quotidiennes ", a déclaré Frank Liao, chef de produit chez QNAP, ajoutant que " pour les utilisateurs qui cherchent à mettre entièrement à niveau leur infrastructure réseau, QNAP propose une gamme de NAS QNAP et d'adaptateurs PCIe/USB 2,5 GbE/10 GbE-ready pour les ordinateurs de bureau, les serveurs et les ordinateurs portables afin de profiter de la bande passante révolutionnaire fournie par les réseaux de nouvelle génération. "



Ne nécessitant aucun réglage complexe, la série QSW-2104 prend en charge la négociation automatique qui optimise les vitesses de transfert et les performances pour chaque périphérique connecté. Elle est également dotée d'une fonction de détection de boucle réseau qui verrouille automatiquement les ports en boucle afin de garantir que l'environnement réseau reprenne rapidement ses activités normales. La série QSW-2104 est conçue sans ventilateur pour un fonctionnement quasi-silencieux. Ce système de refroidissement et de ventilation unique garantit des performances fiables sans étranglement ni bruits perturbateurs.



Spécifications principales



- QSW-2104-2S : 6 ports, dont 2 ports 10 GbE SFP+ (10G/1G) et 4 ports 2.5GbE RJ45 (2.5 G/1G/100M),

- QSW-2104-2T : 6 ports, dont 2 ports 10 GbE RJ45 (10G/5G/2.5 G/1G/100M) et 4 ports 2.5GbE RJ45 (2.5 G/1G/100M).



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP