Team Group présente une grande capacité de mémoire XTREEM ARGB DDR4 8.



L'équipe R&D de T-FORCE s'efforce non seulement d'atteindre des vitesses de mémoire plus élevées, mais aussi des capacités accrues. Cette fois, elle a lancé le kit de mémoire T-FORCE XTREEM ARGB DDR4 3600 CL18-22-22-42 de 256 Go (32 Go x 8) à très grande capacité pour les plates-formes Intel et AMD HEDT (ordinateurs de bureau haut de gamme), qui exigent des performances informatiques extrêmes. Il répond aux exigences de grande capacité des stations de travail haut de gamme, de l'édition vidéo et audio, et de l'informatique scientifique spécialisée. La XTREEM ARGB est également le meilleur choix pour les joueurs qui recherchent des performances de mémoire de haut niveau.







Grande capacité - XTREEM ARGB DDR4 8 Memory Module Kit :



- Kit de 8 modules de mémoire XTREEM ARGB DDR4,

- 8 modules de mémoire de 32 Go ; grande capacité de 256 Go,

- Supporte les plateformes HEDT d'Intel et d'AMD,

- Brevet d'invention taïwanais (numéro de certification : I703920),

- Brevet de modèle d'utilité chinois (Numéro de certification : CN 210039639 U).



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP