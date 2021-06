Acer annonce le Swift X équipé de GPU pour ordinateurs portables de la série NVIDIA GeForce RTX 30.



Acer présente aujourd'hui le Swift X, le dernier membre de sa célèbre gamme d'ordinateurs portables Swift. Conçu pour faire passer le design des PC ultra-portables à un niveau supérieur, cet ordinateur portable ultra-fin et léger est doté d'un processeur mobile AMD Ryzen 5000 Series avec l'architecture "Zen 3" et des derniers GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti pour ordinateur portable.



"Les nouveaux modèles d'ordinateurs portables d'Acer sont conçus pour offrir aux consommateurs le plus grand choix possible d'appareils informatiques ultraportables et performants", a déclaré James Lin, directeur général des ordinateurs portables, division des produits informatiques, Acer Inc. "Les professionnels ont besoin d'un ordinateur portable au look épuré, suffisamment compact pour être emporté avec eux tout au long de la journée, mais il doit également être suffisamment puissant pour exécuter plusieurs programmes gourmands en ressources à la fois. Avec chaque appareil que nous fabriquons, nous sommes toujours à la recherche de cet équilibre."







"Propulsé par l'architecture centrale "Zen 3" d'AMD, hautement efficace et extrêmement puissante, l'Acer Swift X offre une autonomie impressionnante dans un design ultraportable et performant", a déclaré Saeid Moshkelani, vice-président senior et directeur général de l'unité commerciale Client d'AMD. "Nous sommes fiers de collaborer avec des partenaires clés comme Acer pour offrir des solutions haut de gamme, sans compromis, aux créateurs de contenu, aux streamers et aux professionnels de la création."



Mince, léger et puissant



Le nouvel ordinateur portable Acer Swift X (SFX14-41G) représente un nouveau segment dans la gamme Swift, le premier de sa série à être équipé d'une carte graphique discrète, le tout pour un poids impressionnant de 1,39 kg [3]. Son GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti pour ordinateur portable, basé sur l'architecture Ampère de NVIDIA, associé à un processeur mobile AMD Ryzen 7 5800U et à 16 Go de RAM, offre aux professionnels de la création tels que les monteurs vidéo ou les photographes beaucoup de puissance. Fidèle à la famille Swift, tout ce matériel a été intégré dans un châssis métallique de seulement 17,9 mm (0,7 in)[3] d'épaisseur.



Les capacités de productivité de l'Acer Swift X sont encore améliorées par un stockage SSD allant jusqu'à 2 To, permettant à l'utilisateur d'emporter tout son travail avec lui, et par une batterie de 59 W à chargement rapide offrant jusqu'à 17 heures[1] d'utilisation.



Représentation vibrante des couleurs



Le Swift X est doté d'un écran IPS FHD de 14 pouces avec un rapport écran/corps de 85,7 %, une luminosité de 300 nits[3] et une résolution sRGB[3] de 100 %, ce qui est suffisant pour monter des vidéos 4K ou réaliser des photos parfaites. Un éventail abondant de ports, dont l'USB Type-C à fonctions complètes, assure un transfert de données ultra-rapide, le streaming vidéo et la recharge de la batterie, facilitant ainsi ce processus, tandis que le Wi-Fi 6 signifie une connectivité globale plus rapide.



L'ordinateur portable comprend également un capteur d'empreintes digitales pour une connexion plus sécurisée grâce à Windows Hello, une suppression du bruit améliorée par l'IA pour des appels vidéo plus fluides et la technologie Acer BlueLightShield pour aider à réduire la fatigue oculaire pendant les longues sessions d'édition.



Montage frais et silencieux



Conçu pour les sessions de travail intensives, le nouveau Swift X utilise un ventilateur avec cinquante-neuf pales de 0,3 mm et une paire de caloducs en cuivre D6 pour optimiser son efficacité thermique. Un certain nombre d'autres innovations améliorent également l'efficacité du refroidissement de l'ordinateur portable : un clavier à entrée d'air expulse environ 8-10% de chaleur en plus qu'un clavier standard et un anneau stéréo avec un plan incliné situé le long du haut du ventilateur permet d'améliorer le flux d'air de 5-10%.



Prix et disponibilité



L'Acer Swift X (SFX14-41G) sera disponible dans la région EMEA en été 2021 à partir de 899 euros.



TECHPOWERUP