TechPowerUp a publié aujourd'hui la dernière version de TechPowerUp GPU-Z, le populaire utilitaire d'information et de diagnostic des sous-systèmes graphiques. La dernière version 2.40.0 introduit quelques nouvelles fonctionnalités, ainsi que la prise en charge des cartes graphiques à venir. Pour commencer, le support est ajouté pour les nouvelles GeForce RTX 3080 Ti, RTX 3070 Ti, les versions LHR (lite hash-rate) des RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060 Ti ; RTX 3050 Laptop ; RTX A4000, et l'accélérateur T600.







TechPowerUp GPU-Z introduit également une fonctionnalité utile, notamment un rapport plus détaillé sur l'état de la barre de redimensionnement dans votre machine. Vous trouverez cette fonctionnalité dans l'onglet Avancé, ou vous pouvez simplement cliquer sur l'état de la barre de redimensionnement dans l'onglet Principal pour vous y rendre. Les fréquences d'horloge marketing des cartes graphiques basées sur AMD RDNA2 dans l'onglet Avancé afficheront désormais également la fréquence mémoire nominale.







Le journal des modifications est le suivant :



- Ajout d'un rapport détaillé PCIe Resizable BAR au panneau avancé

- En cliquant sur l'état de la BAR redimensionnable sur l'écran principal, vous ouvrirez le panneau avancé, rapport de la BAR redimensionnable PCIe.

- Sur AMD, le rapport sur les horloges de commercialisation RDNA2 dans l'Advanced Panel indique désormais également la fréquence mémoire nominale.

- Ajout de la prise en charge de la surveillance de la température négative sur AMD

- Ajout de la prise en charge des NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, RTX 3070 Ti, RTX 3080 LHR, RTX 3070 LHR, RTX 3060 Ti LHR, RTX 3050 Mobile, RTX A4000, T600.

- Ajout du support pour ATI FirePro RG220.



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



