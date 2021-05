Acer élargit son portefeuille de jeux Predator avec trois nouveaux moniteurs HDR.



Acer a élargi sa gamme de moniteurs de jeu Predator avec trois nouveaux modèles certifiés VESA DisplayHDR : le Predator CG437K S, le Predator X38 S et le Predator X28. Les nouveaux moniteurs ciblent différentes niches en offrant quelque chose qui enthousiasmera une grande variété de joueurs, qu'il s'agisse de guerriers du week-end ou de professionnels chevronnés.







Le Predator CG437K S est un moniteur de jeu massif de 42,5 pouces compatible NVIDIA G-SYNC avec un écran UHD (3840x2160) qui s'efforce de fournir aux joueurs l'expérience la plus flexible possible, contenant une paire de ports HDMI 2.1 qui prennent en charge les dernières consoles de jeu[1] et permettent d'utiliser la 4K 144 Hz avec VRR en utilisant un seul câble. Un hub USB offre un port USB-B, une paire de ports USB 2.0 et USB 3.0 pour prendre en charge un large éventail de périphériques, ainsi qu'un port USB Type-C (PD30W) pour faire bonne mesure. En outre, un commutateur KVM intégré simplifie la vie de ceux qui jonglent avec plusieurs PC. Une fois les utilisateurs installés, le taux de rafraîchissement de 144 Hz et le temps de réponse VRB de 1 ms du moniteur offrent un gameplay satisfaisant.







La certification VESA DisplayHDR 1000 du moniteur garantit que les jeux sont excellents pour les passionnés et que les séquences vidéo sont plus vraies que nature pour les créateurs de contenu. La gradation locale exceptionnelle, la luminosité maximale de 1 000 nits et les taux de contraste élevés permettent de donner vie à tous les détails, tandis que la classification Delta E<1 du moniteur et la couverture de 90 % de la gamme de couleurs DCI-P3 assurent une représentation très précise des couleurs. Pour compléter l'expérience, la compatibilité NVIDIA G-SYNC maintient le moniteur et le GPU au même niveau, ce qui permet un jeu fluide, sans bégaiements ni déchirures.



Le Predator CG437K S est équipé de bandes lumineuses RVB qui peuvent être synchronisées avec la musique et les médias. Il est également doté d'une gamme de technologies bien pensées qui permettent au moniteur de s'adapter à l'environnement de chaque utilisateur : Acer ColorSense ajuste la température de l'écran en fonction de l'ambiance de l'environnement, Acer LightSense détecte l'éclairage ambiant et ajuste les paramètres de luminosité du moniteur en conséquence, et Acer ProxiSense réveille automatiquement le moniteur lorsque les utilisateurs sont à proximité ou le réduit lorsqu'ils ne le sont pas.



Predator X38 S



Le Predator X38 S est un moniteur UWQHD+ (3840x1600) incurvé 2300R doté d'un large gamut de couleurs DCI-P3 de 98 %, d'un classement Delta E<2 et de la certification VESA DisplayHDR 600, des qualifications qui permettent d'obtenir des images d'un réalisme à couper le souffle. Les scènes lumineuses brillent tandis que les scènes sombres conservent les riches nuances de noir qui font ressortir les petits détails - et les ennemis cachés - même lorsqu'ils sont enveloppés d'ombres. Un taux de rafraîchissement de 175 Hz (overclocké) et un temps de réponse aussi bas que 0,3 ms G-to-G permettent aux joueurs de se plonger dans l'action sans se soucier des images fantômes, tandis que l'écran IPS Agile-Splendor de 37,5 pouces garantit que tout est beau, même avec de grands angles de vue.



Predator Game Mode offre aux joueurs huit modes d'affichage prédéfinis (personnalisables) pour s'adapter à différents genres de contenu, tandis que Acer LightSense et Acer ColorSense effectuent des ajustements automatiques de la luminosité et de la température des couleurs de l'écran en fonction de l'environnement. Le mode NVIDIA G-SYNC Esports est un préréglage d'affichage conçu pour les jeux compétitifs qui garantit la latence la plus faible possible en désactivant le rétroéclairage variable et facilite la distinction des objets dans les zones sombres en augmentant les niveaux de noir et en affinant les niveaux de gamma.



Le Predator X38 S comprend également l'analyseur de latence NVIDIA Reflex, un outil révolutionnaire de mesure de la latence du système qui détecte les clics provenant de la souris et mesure ensuite le temps nécessaire pour que les pixels résultants (par exemple, un éclair de canon) changent à l'écran, tandis que NVIDIA G-SYNC ULTIMATE permet un jeu fluide et rapide en éliminant le déchirement de l'écran, en minimisant le bégaiement de l'affichage et en réduisant le délai d'entrée.



Predator X28



Le Predator X28 est un moniteur UHD (3840x2160) de 28 pouces qui se distingue par son profil fin et ses bords étroits qui lui confèrent un look épuré et rafraîchissant. Son écran IPS[3] Agile-Splendor certifié VESA DisplayHDR400 offre un taux de rafraîchissement de 155 Hz (overclocké) avec un temps de réponse G to G de 1 ms, le tout très fluide grâce au mode NVIDIA G-SYNC et G-SYNC Esports. Le moniteur est également doté de l'analyseur de latence NVIDIA Reflex.



Acer LightSense, ColorSense et ProxiSense veillent à ce que le moniteur soit toujours aussi beau que possible, quel que soit l'éclairage. Pour offrir une expérience visuelle plus confortable, BlueLightShield Pro gère les longueurs d'onde à haute énergie afin de filtrer sélectivement les émissions de lumière bleue tout en maintenant la précision des couleurs Delta E<1.



Le Predator X28 est un moniteur de jeu certifié TÜV Rheinland Eyesafe.



Prix et disponibilité



Le Predator CG437K S sera disponible dans la région EMEA en novembre 2021 à partir de 1 599 euros.



Le Predator X38 S sera disponible en EMEA en septembre 2021 à partir de 2 199 euros.



