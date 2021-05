GELID nous propose un nouveau ventirad CPU : Le GLACIER RGB.



L'innovateur technologique GELID Solutions dévoile le tout dernier refroidisseur de CPU haute performance pour les CPU AMD et Intel. Le GLACIER RGB est un produit de la ligne de produits GAMER de GELID Solutions. Le nouveau dissipateur à double tour - un élément central du GLACIER RGB - est doté d'un ensemble puissant de 6 caloducs en U pour assurer la distribution la plus efficace de la chaleur à travers les éléments du dissipateur. La construction en double tour du GLACIER RGB offre également une zone de dissipation élargie pour évacuer la chaleur et aider à réduire la résistance du flux d'air.



De plus, le nouveau dissipateur introduit la technologie Enhanced Heatpipe Direct Contact (EHDC) pour garantir un contact thermique parfait et faciliter le transfert de chaleur entre le CPU et les caloducs. En conséquence, le GLACIER RGB supporte un TDP de plus de 220 W et s'impose comme un refroidisseur de CPU super-héros pour les joueurs passionnés et les amateurs de performances.



















Une paire de ventilateurs STELLA ARGB, plusieurs fois récompensés, complète le dissipateur thermique. Chaque ventilateur embarque 24 LED ARGB ultra-brillantes et contrôlables indépendamment pour illuminer l'élégant Dual Ring Lighting et créer des effets RGB spectaculaires. Les ventilateurs sont également dotés d'un double roulement à billes qui assure un fonctionnement durable, et intègrent une roue optimisée pour augmenter le flux d'air. Le module PWM (Pulse Width Module) intelligent de GELID maintient constamment les ventilateurs silencieux mais accélère leur vitesse lorsqu'un refroidissement supplémentaire est nécessaire. Avec les 3 jeux de supports de ventilateur, un troisième ventilateur optionnel peut être installé pour augmenter encore plus les performances.



Le composé thermique GC-Extreme de qualité extrême est également inclus dans l'emballage. Le kit de montage tout-en-un pour plusieurs sockets AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2 et pour les sockets Intel LGA 775, 1366, 2011, 1155, 1156, 1150, 1151, 1200, ainsi que la plaque arrière universelle pour les cartes mères AMD et Intel et le support de protection du CPU pour AMD AM4 sont également inclus.



Le refroidisseur est conforme aux normes RoHS et WEEE et bénéficie d'une garantie de 5 ans.



"GLACIER RGB vous permet de tirer le meilleur parti d'une solution de refroidissement de CPU. Il répond parfaitement aux besoins essentiels de chaque joueur - performances ultimes, installation facile, fiabilité améliorée - et rend votre plate-forme de jeu fraîche et brillante avec un éclairage RVB spectaculaire", a déclaré Gebhard Scherrer, directeur des ventes de GELID Solutions Ltd.



Le GLACIER RGB est disponible dès maintenant au prix de 49.99 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP